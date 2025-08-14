L’ultimo saluto a Carmen Capatti : "Sempre al fianco dei più fragili. I valori, quelli dell’antifascismo"

L’ultimo saluto a Carmen Capatti "Una donna al fianco dei più fragili". I funerali si sono svolti ieri pomeriggio all’aula del commiato alla Certosa di Ferrara. In molti a piangerne la sua morte, in prima fila la figlia Gianna, la sorella Germana e i parenti. Numerosi gli amici ed i compagni di tante lotte che si sono riuniti per darle un ultimo saluto.

All’addio anche Roberto Cassoli, presidente Anpi Ferrara, Ansalda Siroli, storica presidente Udi, Vainer Merighi, ex assessore comunale, Raffaele Atti, ex segretario Cgil, Paola Castagnotto, Centro Donna Giustizia, i consiglieri comunali Sara Conforti e Massimo Buriani, la segretaria comunale Pd Giada Zerbini, dirigenti Usl e coloro che hanno lavorato con Carmen Capatti. Tra i discorsi quello di Fiorenzo Baratelli, dell’Istituto Gramsci: "Carmen è stata una grande donna. Antifascista in modo spontaneo, poi il suo grande impegno sociale al fianco dei più fragili. Si ricorda il suo ruolo nella politica, fin da giovanissima nel Pci, per lei la politica era un mezzo e non un fine. Impressionava per il suo stile, persona mite ed empatica". Poi è stato il turno delle compagne dell’Udi: "E’ sempre stata con e per le donne, contro le diseguaglianze". Commossa Ansalda Siroli: "La ricordiamo per il suo costante impegno nel sociale, ci mancherà il suo sorriso". Poi le parole di Luigi Missiroli, psichiatra, già direttore dipartimento di salute mentale della Usl 31 di Ferrara e quello di Paola Castagnotto: "Una donna visionaria e attenta ai cambiamenti sociali. Si è sempre battuta a sostegno delle persone più fragili".

Carmen Capatti, 96 anni, nata a Massa Fiscaglia, è stata protagonista della stagione che ha riscritto la storia della nostra provincia nella seconda metà del Novecento. Dal 1952 al 1956 è stata consigliera comunale a Lagosanto, poi ho ricoperto la carica di assessora provinciale alla sanità e assistenza sociale per 13 anni. In seguito è stata l’amministratrice dell’Unità sanitaria locale per 10 anni. Ha lavorato per la creazione dei servizi sociali, sanitari ed educativi, compresi quelli alternativi ai ricoveri in istituti o manicomi. Contemporaneamente a questi impegni lavorativi era nell’Unione Donne Italiane, quando terminò l’esperienza di amministratrice negli enti pubblici è diventata presidente della casa di riposo comunale, esperienza durata 14 anni. A Ferrara il professor Antonio Slavic, sulle orme del professor Basaglia, si impegnò nella trasformazione metodologica dell’approccio al disturbo mentale insieme l’allora assessora alla sanità e ai servizi sociali Carmen Capatti.

La direzione dell’Azienda Usl e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si affianca al cordoglio per la scomparsa di Carmen Capatti: "Una donna che ha speso la propria vita per gli altri, in tutti i contesti di vita e di lavoro che l’hanno vista protagonista. Ripercorrendo la storia recente della provincia di Ferrara è impossibile non incontrare il suo nome, sempre legato a battaglie di civiltà e ad attività e progetti mirati alla promozione sociale, alla presa in carico e assistenza, con approccio d’avanguardia. In particolare, sul fronte della sanità, Capatti è stata antesignana nello sviluppo della psichiatria ferrarese". La Direzione ha aggiunto: "Sul fronte socio-sanitario si impegnò per trasformare le strutture per anziani in case di riposo, con servizi più adeguati alla terza età e per tutelare la dignità delle persone ricoverate".