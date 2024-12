L’ultimo saluto a Davide Benetti. Morto dopo il crollo del terrazzo

Le comunità di Copparo e Riva del Po si uniranno nel cordoglio e nella preghiera, martedì, per rendere l’ultimo saluto al maestro Davide Benetti. Proprio nel giorno dedicato a San Silvestro, alle 10 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Copparo, saranno celebrate le esequie dell’amato insegnante di quarantatré anni, deceduto lo scorso 18 dicembre all’ospedale "Sant’Anna" di Cona dove era ricoverato in seguito all’incidente di cui era rimasto vittima nove giorni prima.

Benetti, assieme ad una guida turistica di 68 anni, stava accompagnando due classi di alunni (una delle elementari, una delle medie) in visita alla settecentesca Villa Rivani Farolfi di Ro Ferrarese. E lì è avvenuta la tragedia: il docente e la guida si sono intrattenuti su un terrazzino che, improvvisamente, ha ceduto sotto i loro piedi, facendoli precipitare al suolo dopo un volo di circa cinque metri.

Entrambi i feriti erano stati portati all’ospedale di Cona per i necessari interventi e cure. E il 18 dicembre scorso, il drammatico epilogo: Davide Benetti non ce l’ha fatta, per il subentro di alcune complicanze. La notizia della sua morte ha suscitato grande sconcerto e dolore nelle comunità di Ro Ferrarese, dove lavorava, e Copparo, dove risiedeva. Subito l’Istituto comprensivo di Copparo guidato dal dirigente scolastico Domenico Marcello Urbinati aveva convocato un incontro con i docenti e le famiglie degli alunni, mettendo in campo tutto il supporto possibile a seguito della tragedia.

L’attenzione della comunità educante è stata rivolta in maniera particolare ai bambini, con il coinvolgimento anche di Sipem SoS Emilia-Romagna, associazione di volontariato Onlus operante in campo emergenziale, che ha messo a disposizione le proprie competenze psicologiche.

Cordoglio e vicinanza ai familiari di Benetti sono stati espressi anche dal mondo della politica, con un minuto di silenzio osservato nei Consigli comunali di Copparo e Riva del Po. L’amministrazione comunale di Riva del Po, inoltre, proclamerà il lutto cittadino in occasione del funerale di Davide Benetti, amatissimo e apprezzato insegnante, la cui scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella comunità educante. Sull’incidente era stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Ferrara con, al momento, il proprietario della Villa come unico indagato.

Valerio Franzoni