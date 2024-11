L’ultimo saluto a don Benea: "Sacerdote fino alla fine"

La bara a terra e sopra la bibbia aperta, nella chiesa ‘nuova’ che lui era riuscito a fare realizzare e aprire nel 1981. E attorno la gente di XII Morelli, dove Don Giacinto Benea è nato ed è stato parroco per 38 anni fino al 2001, trovando ieri un ultimo grande saluto al quale anche il sindaco Edoardo Accorsi non è mancato. Don Giacinto, originario di XII Morelli, si era spento lunedì a 92 anni e ieri, l’ultimo saluto nella Chiesa SS. Trinità da lui edificata pietra su pietra, nei muri e nei cuori. "Qui nella chiesa che ha costruito, con anche il contributo della parrocchia, dalla sua casa lo accompagniamo nell’altra casa del cielo che lo ha guidato nello spirito – sono state le parole del Cardinale Matteo Zuppi, che ha celebrato le esequie –, la sua fermezza nella fede è ciò che ci rimane come suo testamento. Quando io nascevo lui diventava prete a Decima e l’anno prossimo avrebbe festeggiato i 70 anni di sacerdozio per il quale ha dato la vita fino alla fine, con il suo essere prete e presente qui nella sua parrocchia di XII Morelli, tanto da non voler lasciare a nessuno la celebrazione del 2 novembre, che unisce la famiglia in terra con quella del cielo". E ne ha dato un affettuoso ricordo. "Era sempre vicino agli anziani e ai bisognosi e agli extracomunitari, perché l’amore non ha il passaporto – ha detto Zuppi –. Voleva testimoniare con i fatti, l’amore del Signore. Continuate a vivere questa casa come la vostra, di tutti, mostrando l’amore di Dio. Oggi la vita di Don Giacinto ci ricorda anche di non avere paura di essere di Dio perché siamo fatti di amore e non per possedere".

Profonde anche le parole del parroco Don Marco Ceccarelli. "Siamo qui nella chiesa che ha costruito lui, dove ogni mattone è frutto della generosità della comunità e della tenacia di Don Giacinto, un uomo di carattere che non si è mai arreso, con forza, decisione e voce. A lui dobbiamo tanto, con lui sono nate tante cose qui come l’asilo, in questa terra che non ha mai lasciato". Cordoglio che ha unito anche tutti i sacerdoti bolognesi ricordandolo come un prete che fin da giovane si era creato attorno un gruppo numeroso di ragazzi anticipando i tempi. "Per tutti noi è ‘il’ parroco’ – le parole di alcuni parrocchiani – perchè 38 anni non si cancellano. Ci ha insegnato che la morte è la finestra sull’eternità dove ora lui è. Ha fatto il prete donando tutto se stesso, battagliero, forte, deciso e attento ai bisogni dei più poveri. Per tanti giovani è stato anche un maestro attento e premuroso, ma non autoritario, insegnandoci a vedere non solo il presente ma anche il passato, e ad avere un animo critico per fare della nostra vita un’opera d’arte".

