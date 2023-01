L’ultimo saluto a Felisati, con la sciarpa della Spal

La chiesa di Tagliole ieri non ha potuto contenere tutti gli amici e parenti di Stefano Felisati, detto ’Felix’, il 61nne morto in un incidente d’auto nel modenese. Tanti hanno partecipato ai funerali, anche da Ferrara. Felisati da 7 anni viveva a Tagliole, amato e apprezzato da tutti come ha ricordato il parroco don Benassi. Il figlio Elia ha deciso che il padre rimanga nel cimitero locale "tra le montagne che amava tanto". Per volere del figlio è stata scelta una bara in legno non trattato, così che in molti hanno potuto lasciare scritta con i pennarelli una dedica o un disegno d’addio. "Dopo il funerale – dicono dal bar L’Orma del Brigante di cui Stefano era associato – abbiamo fatto tutti un brindisi in ricordo di ’Felix’". Sul feretro la sciarpa della Spal, di cui era tifosissimo.

g. p.