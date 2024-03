L’ultimo saluto a Granini, lo storico bidello

Verrà dato oggi alle 15 nella chiesa di Pontemaodino, dove ha anche cantato per diversi anni, l’ultimo saluto a Cassio Granini (nella foto), che lascia le figlie Gianna, Chiara e Maria e tutta la piccola comunità della frazione di Codigoro. Per oltre quarant’anni é stato il bidello delle scuole medie a Pontelangorino, Pomposa e Codigoro, con la sua aria bonaria quasi un secondo babbo per tantissimi studenti, oggi uomini e donne maturi. "Lo salutiamo – dice Maurizio Occhi, facendosi portavoce della comunità – per l’esempio che lascia a tutti coloro che lo hanno conosciuto, un esempio fatto di mitezza, gentilezza, amicizia, pazienza e bontá. E’ stato uno dei primi membri del coro parrocchiale a metà degli anni ‘80, insieme al mai dimenticato maestro Arduino Farinella e a tanti altri cantori ormai scomparsi negli anni. Indimenticabile quel suo appendere al cappotto nelle giornate nebbiose una lucina rossa lampeggiante, per indicare la sua presenza mentre camminava lungo il bordo della strada. E’ stato un ’bidello papà’ – conclude Maurizio – come mi hanno raccontato, un bidello che trattava i suoi scolaretti come tanti suoi bambini, guadagnandosi cosi la stima di tutti". A giugno avrebbe compiuto 99 anni.

c.c.