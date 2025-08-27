L’ultimo saluto a Luciano Burattoni: "Un pezzo di storia per Argenta"

"Luciano era un uomo solare. Con lui se ne va un pezzo di storia di Argenta. Era orgoglioso di suo padre e di suo figlio". Con queste parole il sindaco di Argenta Andrea Baldini ha voluto dare ieri l’ ultimo saluto a Luciano Burattoni (nella foto), 86 anni, precursore di una lunga e tradizionale attività enologica durata ad oggi quasi un secolo: vale a dire 79 anni.

L’esercizio commerciale di vini fu avviato nel 1946 dai genitori, trasferitisi con lui da Lugo di Romagna, e si è poi tramandato da padre in figlio ai nipoti sino alla quarta generazione, che l’hanno poi sviluppato in caffetteria e in un apprezzato wine bar, pur mantenendo l’originaria fiaschetteria.

Il funerale si è svolto in duomo, con una messa di suffragio celebrata da don Fulvio Bresciani, che ha avuto parole di conforto ed affetto rivolte ai famigliari ispirate alla "speranza, alla fede in Dio, alla vita eterna e alla preghiera".

Dello stesso tenore i messaggi di cordoglio e vicinanza espressi dai tanti amici e conoscenti presenti in chiesa.

Innumerevoli condoglianze sono giunte anche tramite i social. Luciano è spirato in ospedale la notte del 23 agosto, lo stesso giorno in cui 102 anni prima venne martirizzato Don Minzoni, che del sacerdote custodiva gelosamente un oggetto reliquia poi donata al museo dedicato. Dopo la veglia alla camera ardente e la solenne funzione religiosa culminata con la benedizione, la salma è stata trasportata in auto corteo al cimitero locale dove è stata tumulata.

Nando Magnani