L’ultimo saluto a monsignor Pirini: "Eri sempre dalla parte dei poveri"

COMACCHIO

Una basilica di Comacchio gremita ha reso, ieri mattina, l’ultimo saluto all’amato monsignor Giancarlo Pirini. Tantissimi i cittadini che hanno presenziato alle esequie del sacerdote, che si è spento martedì scorso all’età di 87 anni. A presiedere il rito funebre, cui hanno partecipato autorità religiose, civili e militari, l’Arcivescovo di Ferrara-Comacchio, monsignor Gian Carlo Perego, che nell’omelia ha ricordato la ricca esperienza pastorale di don Giancarlo negli oltre sessant’anni di sacerdozio, durante i quali ha "attraversato l’Arcidiocesi di Ferrara, sempre con una disponibilità al servizio e al cambiamento esemplare", sino ad arrivare nel 1988 nella città lagunare. Perego ha altresì sottolineato quanto il sacerdote si sia speso verso i più poveri, "francescanamente, chiedendo aiuto a tutti i fedeli, agli amici con quella sua intelligenza acuta unita a una semplicità di cuore che colpiva le persone che incontrava". Monsignor Perego ha ricordato, inoltre, come don Giancarlo fosse appassionato dal Vangelo, "con la storia di Gesù appassionava coloro che lo ascoltavano, unendo alle parole una coerenza nella vita di fede. Il suo linguaggio era ricco di significato a seconda degli ascoltatori: semplice e amorevole per i bambini, e più elaborato per le persone adulte. Mai banale, e ricco di esempi. Alla poesia don Giancarlo ha affidato la sua fede, i suoi affetti, i suoi ricordi, le sue passioni. Il suo primo libro di poesie che aveva pubblicato e mi aveva donato, era testimonianza anche di un linguaggio originale che nasce dal cuore e raggiunge il cuore di chi lo legge". L’arcivescovo ha rammentato anche l’amore del sacerdote per la montagna: "Amava con gli amici salire alle Bocche del Brenta e sulle cime delle Dolomiti, dove il suo sguardo d’amore poteva raggiungere tutti ed essere più vicino al Signore". Una persona speciale, monsignor Pirini, che ha lasciato un indelebile ricordo nella comunità comacchiese. A confermarlo le parole espresse dal sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, che a nome dell’Amministrazione comunale ha rivolto un pensiero carico di gratitudine in ricordo del sacerdote, per l’importanza che la sua figura ha avuto per la comunità e per l’impegno verso tutte le persone che gli hanno chiesto un aiuto, trovando sempre le porte aperte: "È stato per tutti – ha sottolineato il primo cittadino – un esempio di vera carità cristiana". Dopo la celebrazione del rito funebre, il corteo ha accompagnato il feretro di monsignor Pirini nell’ultimo viaggio verso il cimitero di Comacchio, dove riposerà.

Valerio Franzoni