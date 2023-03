L’ultimo saluto a Stefano Cavalieri

Verranno celebrate domani alle 15 nella Concattedrale di San Cassiano a Comacchio, le esequie di Stefano Cavalieri. Il giovane, dopo giorni di ricerche, è stato ritrovato sabato scorso privo di vita all’interno della propria auto finita nel canale Navigabile lungo via Marina a seguito di un incidente. In concomitanza con il funerale, il Comune ha proclamato il lutto cittadino: negli uffici comunali, pubblici e scolastici verranno, inoltre, esposte a mezz’asta le bandiere per tutta la giornata ed osservato un minuto di silenzio a partire dalle 12.

In apertura del Consiglio comunale di ieri sera è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del giovane: "Comacchio – ha ricordato il presidente del Consiglio comunale, Pier Paolo Carli -. oggi piange la scomparsa di una giovane vita e si stringe ancora una volta ad una famiglia che si trova ad affrontare un terribile lutto. Per questo motivo, il Consiglio comunale manifesta la propria vicinanza alla madre Elisabetta, al padre Luigi, al fratello Mauro e a tutti coloro che a Stefano volevano bene. Ma lo fa anche per ricordare nuovamente il giovane Stefano, nato e cresciuto a Comacchio e che nella sua città, lungo le strade che percorreva ogni giorno, ha perso la vita. Una commozione genuina che ci travolge mentre, ancora increduli, riflettiamo su ciò che è stato". Il sindaco Pierluigi Negri ha ricordato anche che poco più di un anno fa la comunità era stata da lutto di Pierantonio Ferraresi.