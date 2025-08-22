L’ultimo saluto a Tagliati. Ambientalista e volontario: "Un esempio per tutti noi"

Ieri è stato il giorno dell’ultimo commosso saluto a Alessandro Tagliati, "un esempio per molti". L’addio allo storico ambientalista, sindacalista e appassionato giornalista si è tenuto nella chiesa di San Cristoforo alla Certosa. In molti lo hanno atteso, in silenzio e increduli, per tributargli l’estremo omaggio. Alessandro Tagliati si è spento nel pomeriggio di Ferragosto all’età di 72 anni. Lascia la moglie Francesca. Tra i presenti alla cerimonia il prefetto Massimo Marchesiello, l’ex sindaco Tiziano Tagliani, l’ex ministro Patrizio Bianchi, poi il direttore di Acer, Diego Carrara, l’ex presidente della Provincia Pier Giorgio Dall’Acqua, la consigliera comunale, Anna Zonari oltre a molte altre persone che hanno condiviso con lui l’impegno nei svariati ambiti in cui era attivo.

Il parroco don Domenico, che ha celebrato i funerali, nel corso dell’omelia ha voluto ricordare come Alessandro fosse "un uomo buono, che si è sempre distinto per i sui grandi ideali". A seguire l’intervento del presidente dell’Emporio solidale ‘Il Mantello’, Francesco Colaiacovo: "Un saluto commosso da parte di tutti volontari che hanno condiviso con Alessandro l’impegno per aiutare le persone in difficoltà. Una persona poliedrica contro le disuguaglianze e sostenitore della giustizia sociale. La sua attività per ‘Il Mantello’ è stata molto preziosa e ci aiutato molto. Ci piace ricordare una sua iniziativa durante il periodo del Covid. Un sistema di raccolta di computer usati da consegnare alle famiglie in difficoltà economica, per permettere ai figli di seguire la didattica a distanza. Lo ricordiamo per la sua grande ironia e il modo di interloquire con le persone. Un grazie per tutto quello che hai fatto, pensando fino all’ultimo a ‘Il Mantello’. Un esempio per tante persone". Al termine la cremazione e il trasportato al cimitero di Copparo, Comune di cui era originario. Su precisa richiesta della famiglia sono state chieste donazioni all’Emporio solidale ‘Il Mantello’ anziché fiori. Alessandro Tagliati era in pensione, originario di Coccanile, frazione di Copparo dove è nato, ma da circa vent’anni residente a Ferrara, ha lavorato in svariate pubbliche amministrazioni. Negli ultimi 15 anni di attività si è occupato di sicurezza stradale in Provincia, favorendo la nascita e lo sviluppo di una banca dati degli incidenti stradali. Per 25 anni circa ha seguito la cronaca locale del Copparese per la pagina ferrarese de Il Resto del Carlino. Negli anni ’80 ha ricoperto incarichi sindacali nella Cisl, prima nella zona di Copparo, poi alla segreteria regionale dei dipendenti statali. A Ferrara ha collaborato con l’associazione culturale ‘Gruppo del Tasso’, tra le altre cose, alle edizioni del festival ‘Giallo Ferrara’, alle letture e animazioni in biblioteca Ariostea, ai laboratori di scrittura. Da quando era in pensione svolgeva attività di volontariato all’Emporio solidale ‘Il Mantello’. Poi faceva parte della Rete per la Giustizia Climatica, del Forum Ferrara Partecipata, del gruppo ‘Save the Park’. Nelle ultime elezioni amministrative è stato candidato nella lista ‘La Comune’ guidata da Anna Zonari.

"Nella mia vita ho avuto alcune fortune importanti – ha scritto su Facebook la ex candidata sindaco –, una delle più importanti è stata l’amicizia con Alessandro Tagliati. Alessandro per me è stato un fratello, non solo un amico caro. Abbiamo condotto le nostre vite negli ultimi 30 anni, con un confronto e scambio costante. Spesso condividendo le esperienze, le riflessioni e le emozioni. Alessandro e in seguito la sua futura moglie Francesca, sono tra i beni più grandi che la vita mi ha donato".