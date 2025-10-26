Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mauro Di FrancescoGassman a BolognaRitardo treniValerio Braschi MichelinHalloween nelle MarcheSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaL’ultimo saluto a Tugnoli, il 28enne morto sulla Statale 16
26 ott 2025
NANDO MAGNANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. L’ultimo saluto a Tugnoli, il 28enne morto sulla Statale 16

L’ultimo saluto a Tugnoli, il 28enne morto sulla Statale 16

L’addio ieri alla camera ardente del M.Vandini di Argenta. Poi la salma è stata trasportata all’impianto crematorio di Molinella. E’...

L’addio ieri alla camera ardente del M.Vandini di Argenta. Poi la salma è stata trasportata all’impianto crematorio di Molinella. E’...

L’addio ieri alla camera ardente del M.Vandini di Argenta. Poi la salma è stata trasportata all’impianto crematorio di Molinella. E’...

Per approfondire:

L’addio ieri alla camera ardente del M.Vandini di Argenta. Poi la salma è stata trasportata all’impianto crematorio di Molinella. E’ stato questo l’ultimo saluto che i famigliari, in primis la mamma in lacrime, i tantissimi amici, la gente del suo paese, chi gli voluto bene, hanno voluto tributare a Manuel Tugnoli, 28 anni, elettricista che il 13 ottobre scorso ha perso la vita sulla Statale 16, alle porte di San Biagio. Tornava a casa, a Longastrino, dopo una vacanza in Turchia. Era in compagnia della fidanzata, ma un tragico destino se l’è portato via per sempre dall’affetto dei suoi cari, in lutto, attorno ai quali si è stretta l’intera comunità, esprimendo loro parole e messaggi di cordoglio e vicinanza, postati anche sui social. Non ultime le condoglianze del sindaco Andrea Baldini. Il giovane Manuel, detto "Tugno", alla guida di una Ford, è deceduto sul colpo in un frontale contro un Tir che transitava in senso opposto di marcia. Ricoverata invece in gravi condizioni in ospedale la fidanzata. Illeso il conducente del camion, diretto a Bando carico di prodotti agricoli, e la ragazza al volante di una Opel, che seguiva da dietro, colpita di rimbalzo dall’auto di Tugnoli, poi finita nel fosso. Il funerale si è svolto in forma laica, al termine di una veglia iniziata in mattinata.

n.m.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Incidente stradale