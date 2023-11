L’ultimo saluto a Vito Turatti, professore e politico

Sono state tante le persone che ieri pomeriggio hanno dato l’ultimo saluto a Vito Turatti.Persona stimata e molto conosciuta nel territorio è venuto a mancare venerdì notte dopo una lunga malattia. Sindaco di Mesola dal 1988 al 1995, oltre ad essere stato un uomo politico è stato docente di matematica all’istituto comprensivo di Mesola, ha svolto attività di volontariato nella società sportiva calcistica del paese e per 18 anni è stato presidente della comunità alloggio di Bosco Mesola.Il funerale civile si è svolto davanti all’edificio delle scuole elementari di Bosco, dove Turatti ha insegnato per tanti anni. Vito, lascia la moglie Iride e i figli Guido e Filippo.A presenziare alla cerimonia funebre il sindaco Gianni Michele Padovani affiancato dall’amministrazione comunale di Mesola, di cui fa parte il figlio di Vito, Guido, consigliere comunale e capogruppo del gruppo di maggioranza. Parole di stima e riconoscenza sono state espresse dal sindaco Padovani e dall’assessore Lara Fabbri "Vito è stato per tutti noi un esempio".

Guendalina Ferro