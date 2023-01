L’ultimo saluto al diciassettenne morto in casa Intanto si attendono i risultati dell’autopsia

Sono stati fissati i funerali del giovane 17enne di Gallo, trovato esanime domenica mattina nel suo letto. L’ultimo saluto è stato fissato per domani, partendo alle 14 dalla camera mortuaria del Sant’Anna di Cona per le Nuove Opere Parrocchiali di Poggio Renatico dove, alle 14.30, verrà celebrata la messa. Una morte per la quale solo l’autopsia potrà dare risposte e capire cosa abbia ucciso questa giovane vita. Morte che ha sconvolto tutto il territorio di Poggio Renatico. Il ragazzo, uno studente dello Ial di Ferrara, sarebbe infatti stato trovato dalla mamma che avrebbe provato a svegliarlo e a nulla è valso lo sforzo dei sanitari accorsi sul posto insieme ai carabinieri. Di sicuro tanti amici e parenti accoreranno al funerale per l’ultimo saluto al giovane volato in cielo.

l.g.