L’ultimo saluto al piccolo Diego: lacrime e dolore

Con una cerimonia strettamente privata, e in forma civile, si svolgerà oggi alle 10.30 a Santa Maria Codifiume il funerale di Diego Vecchietti, il bimbo di cinque anni morto in drammatiche circostanze nei giorni scorsi a casa di un vicino. Un tragico incidente nel quale il piccolo, che pedalava in sella al suo biciclino, è stato travolto da un mezzo agricolo. Con l’ultimo ed estremo saluto al piccino verranno osservati momenti di silenzioso raccoglimento. Il rito avrà luogo in una celletta di via Canne, poco distante dall’abitazione della famiglia. Non si esclude la presenza del sindaco e di esponenti della consulta di frazione alla cerimonia.

Al termine la bara verrà tumulata nel cimitero locale.

n. m.