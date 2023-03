L’ultimo saluto al sindaco Peretti "Punto di riferimento per tutti"

Nel corso di una commovente e partecipata cerimonia, Comacchio ha reso l’ultimo, sentito saluto a Vito Secondo Peretti, scomparso il 23 febbraio all’età di 96 anni. Ieri, nell’area antistante la camera mortuaria della Casa della Salute della città lagunare sono state officiate le esequie civili, alla presenza del sindaco Pierluigi Negri, rappresentanti dell’Anpi e tante persone che hanno voluto rendere omaggio ad una figura importante per il territorio, e non solo. Uomo stimato, con una vita politica intensa, Peretti partecipò come partigiano alla guerra di liberazione come membro della 35° Brigata ‘Bruno Rizzieri’ Ferrara. Fu sindaco di Comacchio dal 1960 al 1964, vice sindaco dal 1970 al 1972 e poi ancora assessore della Provincia di Ferrara per un decennio (dal 1975 al 1985). Inoltre per vent’anni, dal 1980 al 2000, è stato presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi), sezione di Comacchio. "Con Peretti se ne va un amministratore di lunga data ed esperienza – ha dichiarato il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri – un uomo che fu punto di riferimento per la politica locale". Diede anche alle stampe la propria autobiografia ‘Itinerario di vita. 60 anni di eventi’, eccellente saggio di storia contemporanea locale. Nativo di Lagosanto, Vito Secondo Peretti spese la propria vita per il Delta del Po.