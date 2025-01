L’ultimo saluto all’ex sindaco Casellati: "Lavorò per il bene del territorio"

Tutti gli ex sindaci di Codigoro, Davide Nardini, Enea Pandolfi e Rita Cinti Luciani, con l’attuale vicesindaco Francesco Fabbri, sostituendo il primo cittadino Alice Zanardi, assente per motivi familiari, hanno voluto portare l’ultimo saluto a Evangelino Casellati, ieri pomeriggio nella chiesa di San Martino. Non solo i sindaci ma anche gli assessori Valerio Bellani e Luciano Agnelli che condivisero con lui il sogno di Millennium e una stagione di grande vitalità per la comunità codigorese. Diversi anche gli esponenti dell’Unione Sportiva Codigorese che presiedette per una decina d’anni, portando sempre in alto i colori granata. A fianco dell’altare il gonfalone del Comune, listato a lutto nella messa celebrata da don Luciano Camola, mentre in chiusura il vicesindaco Fabbri ha ricordato come abbia lavorato senza sosta "per il bene del nostro territorio e per costruire le basi di una Codigoro all’altezza dei tempi moderni, ma sempre fedele alle proprie tradizioni e alle proprie radici".

Un amico ricordava come "fu lui assieme a don Piero Viganò ad architettare e a variare il transito verso Pomposa del corteo di Papa Giovanni Paolo II, passaggio non previsto dal servizio di sicurezza del Pontefice. Decisero perciò tra loro, che il Papa doveva passare per la piazza e non esternamente attorno al paese come prevedeva la sicurezza. Si inventarono per questo un cantiere stradale su via Amendola, costringendo il corteo papale a transitare per via XX Settembre e finalmente su Piazza Matteotti. Scommetto che ora i due amici si sono ritrovati e ridendo sotto i baffi, racconteranno a San Pietro quella bugia detta a fin di bene". Fabbri ha poi sottolineato "la visione lungimirante, realizzando i servizi necessari per essere una comunità viva e dinamica, in grado di affrontare le tante sfide". Concludendo "Ciò che lo rendeva veramente unico era la capacità di essere un uomo di grande cuore che si è sempre saputo mettere a disposizione della sua gente".

c. c.