L’ultimo saluto all’imprenditore Negretto

La veglia e la recita del rosario alla camera ardente di Argenta; il commovente ricordo, intrinso d’amore e di lacrime, letto dai famigliari da quell’altare, nella chiesa di San Biagio, che ha sempre accudito, collaborando con i tanti preti che via via si son succeduti nella missione pastorale; il lutto della comunità locale e non solo. Che, con messaggi d’affetto e di vicinanza, si è stretta attorno al dolore della moglie Piera Guerrini, che lo ha assistito sino all’ultimo, figli e nipoti. Ai suoi cari, con parole di conforto e cordoglio, si è rivolto anche il parroco, Don Fulvio Bresciani, al termine della messa di suffragio concelebrata ieri insieme a Don Giuseppe, anziano fratello del defunto. Sono questi i momenti salienti del funerale di Angelino Negretto, il noto imprenditore agricolo, ex vicepresidente del consorzio "Delta Frutta", socio "Coldiretti", deceduto nel suo letto, all’età di 87 anni. "La morte-ha detto il sacerdote-è umanamente una tragedia per chi resta. Un difficile e triste momento, che trova risposte solo nella fede e nella speranza. Ma il bene che ha fatto nella sua vita terrena, la sua storia, le sue esperienze, il suo esempio, il suo lavoro, rimangono dentro di noi, nel nostro spirito: incancellabili. Non chiediamo a Dio il perchè ce lo ha tolto; ma diciamo grazie per avercelo dato". Dopo la benedizione la salma è stata tumulata nel cimitero sanbiagese. Le offerte alla memoria verranno devolute alla Missione Africana fondata dalla sorella Suor Maria, scomparsa di recente.

n.m.