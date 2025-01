L’ultimo saluto di parenti e amici. L’amore per i gatti e per le auto: "Ciao Davide, resti nei ricordi"

"Ciao Davide, sarai sempre nei nostri ricordi". Un grigio lunedì mattina ha fatto da cornice all’ultimo saluto a Davide ‘roccia’ Felloni. Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena a Occhiobello, molte le persone presenti ai funerali, in testa la moglie Barbara Pavinati, la sorella Barbara, parenti, amici e colleghi di lavoro, tra questi anche Paolo Pastorello, direttore generale di ‘La Valle trasporti’. Tutti per salutare Davide Felloni, per i suoi colleghi e non solo, semplicemente ‘roccia’. Una funzione religiosa celebrata da don Patrizio Boldrin, che nella sua omelia ha voluto ricordare con alcuni riferimenti della Bibbia come "Davide sapesse farsi volere bene". All’ingresso della chiesa di Santa Maria Maddalena, come da indicazione dei famigliari di Davide, una cassetta per la raccolta delle donazioni a favore dei suoi amati gatti. Un amore che condivideva con la moglie. Grande dolore e incredulità di tutti i presenti per una persona amata e rispettata, ricordato per la sua disponibilità e grande forza d’animo. Al termine della funzione religiosa, parenti e presenti in corteo fino al tempio della cremazione della Certosa di Ferrara, come da sua volontà.

La tragedia, in cui ha perso la vita Davide, è successa il 9 gennaio scorso in un incidente in provincia di Bologna, mentre rientrava a casa dal lavoro. Aveva 65anni, nato a Ferrara e residente a Occhiobello, Felloni si era sposato nel maggio scorso a Copparo con Barbara Pavinati, vivevano in via Curiel a Santa Maria Maddalena, ed erano divenuti conosciuti per la presenza fissa, ogni quarta domenica del mese, al mercatino dell’antiquariato della Proloco in via Eridania, dove si adoperavano per la vendita e raccolta fondi a sostegno delle colonie feline.

Era ritornato al lavoro dopo avere vinto la battaglia contro un tumore diagnosticato oltre un anno fa. Quando si era ripreso dalla malattia era tornato al lavoro con la società di trasporti e viaggi ‘La Valle’, dove guidava lo scuolabus, e prima era stato per anni istruttore di scuola guida a Ferrara. Una vita lavorativa sempre al ‘volante’ la sua, aveva la passione per la ‘Panda’, tanto che ultimamente aveva ultimato il ripristino di un modello 4x4 Trekking. Un’auto, tragica fatalità, che guidava al momento dell’impatto mortale, anche qui amara sorte, proprio contro un bus.

Mario Tosatti