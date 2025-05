L’ultimo saluto domani a Zanella. La comunità abbraccia la famiglia

Ciao "Zanna" si legge a caratteri grandi nell’epigrafe che annuncia i funerale di Giovanni Zanella, che si terranno domani alle 15,30 presso la chiesa di San Martino a Codigoro.

Conclusa la cerimonia la salma proseguirà per il "Giardino della cremazione" di Copparo. Aveva solo 53 anni ed è scomparso per un malore fulminante nella propria abitazione qualche giorno fa. Lascia la moglie Barbara, il figlio Niccolò, la mamma Lidia, il papà Giuseppe e la sorella Lorenza, ma sopratutto una straordinaria commozione in tutta la comunità codigorese, poiché oltre ad essere impegnato nell’attività di famiglia della vendita di macchine agricole, era un ottimo batterista che suonava nel gruppo dei The Serious Project, formato da Emanuele Negri, Fausto Finessi, Giorgio Cagiano e la vocalist Sara Naldi da quasi tredici anni, ma è stato anche conduttore radiofonico ed organizzatore di eventi.

C’è chi ha scritto che "chi lo ha conosciuto sa che il suo tempo non si misurava in minuti, ma in battiti. E i suoi...non si dimenticheranno mai".

Per l’innata generosità della famiglia Zanella è stato chiesto in ricordo di "Zanna" non fiori, ma donazioni da devolvere per opere di bene.

c. c.