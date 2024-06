"L’ultimo sforzo prima del cambiamento"

"Oggi c’è una competizione apertissima: lavoriamo per convincere chi non ha voluto premiare l’amministrazione in carica di aggiungersi a noi, a dare fiducia ad Enrico per cercare di offrire un futuro migliore a Copparo". Questo è stato l’appello lanciato dal palco in piazza della Libertà a Copparo dal presidente della Regione e neo eletto al Parlamento europeo Stefano Bonaccini, per la seconda volta a Copparo per sostenere Enrico Bassi, candidato della coalizione formata da Pd, M5S e lista Rinascita, a pochi giorni dall’apertura delle urne per il ballottaggio. Quasi 400 persone erano presenti al comizio, aperto da Bassi: "Domenica e lunedì abbiamo un appuntamento importante, che non significherà solo scegliere tra un candidato e l’altro, tra una casacca e l’altra – ha affermato l’aspirante primo cittadino –. È qualcosa che va ben oltre. Si sceglierà che tipo di comunità abbiamo in mente e che tipo di comunità vogliamo costruire nei prossimi cinque, dieci anni". E ha sottolineato come per Copparo sia giunto il momento di "spingere sull’acceleratore. Vogliamo che Copparo sia un luogo che torni ad investire sulle scuole, sulle famiglie, mettendo al centro i loro bisogni". Tra i temi affrontati dal candidato, quelli dei servizi al cittadino, delle frazioni e della valorizzazione dei luoghi della cultura. E si è rivolto anche alle liste che non hanno avuto accesso al ballottaggio: "Abbiamo parlato con tutti con rispetto, da loro ne abbiamo ricevuto. Stasera dobbiamo riconoscere importante: che quel lavoro che hanno fatto ha interpretato la voglia di cambiamento che adesso dobbiamo andare a realizzare". Secondo Bonaccini, un giudizio sull’amministrazione uscente è già stato espresso dai cittadini "non riconfermandola al primo turno" e invitato chi ha dubbi sulla scelta a stringere un patto: "Un patto che dice che a Copparo serve una svolta. Per dare un futuro ai giovani, alle famiglie e alle imprese occorre una Copparo che dialoghi con la Regione, l’Italia, l’Europa e con il mondo e non resti chiusa in se stessa", promuovendo così il progetto di Enrico Bassi. In una nota, Fabrizio Pagnoni, ricandidato sindaco del Centrodestra, ritiene "importante votare per consolidare il cambiamento che nel 2019 ci è stato chiesto di attuare e che abbiamo iniziato a grandi passi e che dobbiamo proseguire. Nel corso del mandato abbiamo fatto davvero tante cose. In questo quinquennio abbiamo investito 10.247.000 euro contro 5.321.000 euro della precedente giunta, viaggiando dunque al doppio dei giri. Altrettante ne abbiamo da fare per il futuro".

Valerio Franzoni