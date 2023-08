Luna park e regata La Banda di Cona regala magia

Domani gran finale per la fiera di San Cassiano a Comacchio. Si comincia alle 16 con l’apertura del luna park in via Zappata e alle 18 con l’aperura

degli stand del cibo in strada.

Alle 19 dal canale navigabile partirà la regata di San Cassiano nelle valli

organizzata dall’Associazione Barche storiche di Comacchio. Alle 21 presso la Torre dell’orologio in piazza Folegatti il concerto itinerante della Banda di Cona, diretta dal maestro Roberto Manuzzi.