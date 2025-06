Luna park gratis per 300 bimbi. È la fiera

La Fiera di Giugno entra nel vivo con una serie di appuntamenti immancabili. In piazza Costa, sotto la regia del Futsal Ponte Rodoni, oggi (ore 21) sarà di scena “Peligro”, spettacolo con balli e continuo scambio di costumi, poi “Souvenir Vintage Vibe”, domani (ore 21). In viale Repubblica, prosegue la “Festa Tropicana” tra spiaggia, musiche latine e specialità gastronomiche. Oggi, alle ore 21, proprio in viale Repubblica sarà la volta di “Funk Club”, un evento che racchiude quattro decenni di musica di successo, mentre alle ore 23 si potrà assistere a “Perreo”, ovvero: il reggaeton invade Bondeno. Domani, omaggio musicale a “Max Pezzali” (Play Max) e l’indimenticabile esordio degli 883. Si prosegue lunedì (ore 21) con Oxxxa Live Show e, il giorno seguente (sempre alle 21) con Antonello Cuomo che interpreta Venditti. "Abbiamo allestito un “weekend lungo” della fiera in cui i nostri cittadini potranno trovare varie forme di intrattenimento – dice il Sindaco Simone Saletti –. Sia ludiche (con società sportive e altre associazioni impegnate a fare conoscere la loro attività), che gastronomiche e musicali, che abbracciano un pubblico molto vasto". In quanto alle mostre, è aperta al pubblico, in biblioteca, l’esposizione “Orizzonti di scrittura”, a cura di Gianni Cestari e degli allievi del corso di pittura di Auxing, mentre oggi, alla Casa Operaia, ci sarà l’inaugurazione (alle 18) della mostra “Angles Granini: vibrazioni dell’anima”, dedicata al pittore scomparso lo scorso gennaio, e curata da Associazione Bondeno Cultura, Società Operaia e Comune. Inoltre, domani (ore 19), al Santuario della “Madonna della Pioppa”, si terrà la presentazione del catalogo “Per grazia ricevuta. Nuovi ex Voto alla Madonna della Pioppa”. Fino a domenica, inoltre, i più giovani potranno cimentarsi con le mini-moto nel circuito allestito in viale Repubblica, su iniziativa di Motoclub Big River e associazione “Tempo di 2 Tempi”. Per tutto il weekend della fiera, dal 20 al 22, i commercianti potranno effettuare uno “sbaracco” dei loro prodotti, per la gioia dei visitatori in cerca di occasioni. Non solo. Circa 300 bambini sono stati ospiti del luna park allestito in piazza Garibaldi, proseguendo la tradizione ormai consolidata che vede ormai da molti anni lo “Spettacolo viaggiante” mettere a loro disposizione le giostre gratuitamente. "Desidero ringraziare Luca Catter che ha coordinato gli esercenti dello “Spettacolo viaggiante” per questa bellissima iniziativa, che si ripete ogni anno", conclude l’assessore alla Scuola.