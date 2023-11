Luna Rossa pizzeria dell’anno

I centesi si distinguono anche nell’arte della pizza e per il secondo anno consecutivo Giuseppe Moschetta, Alberto Guidetti, titolari della Luna Rossa a Palata Pepoli, hanno conquistato il titolo di ‘pizzeria dell’anno’ della prestigiosa guida Emilia Romagna a tavola. Insieme a ristoranti come Bottura, nella nuova guida figura dunque la riconferma dell’abilità centese. Moschetta infatti è di Cento, Guidetti di Renazzo e il pizzaiolo Dario Bergamini di Cento (nella foto) che si sono uniti anni fa per dar vita a questo locale conosciuto e d’eccellenza. "Sono 10 i premi che vengono dati dalla guida, nelle diverse categorie e in questi è grande soddisfazione dire di esserci anche noi per il secondo anno – dice Giuseppe Moschetta – con il nostro pizzaiolo Dario Bergamini ci sono solo Giovanni Mandara della Piccola Pedigrotta di Reggio Emilia e Gianni Bilella della Bufala di Maranello. A nostra insaputa era venuto un ispettore della Guida, che tutt’ora non sappiamo chi sia, che ci ha giudicato in base alla sua esperienza". E spiega. Siamo centesi, a due passi da Cento – prosegue Moschetta – siamo presenti sul territorio da più di 10 anni. Motivo di grande orgoglio e sprone a far sempre meglio ma che ci ripaga anche per i tanti sforzi fatti finora, in un momento economico particolare così come gli sforzi fatti nel tempo, per migliorie e investimenti nel locale, la selezione del personale, l’aver formato un team".

l.g.