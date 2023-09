Lunedì a Coccanile il funerale di Magnanini, morto sul suo trattore

Verrà celebrato lunedì alle 15.30 nella chiesa di Coccanile, il funerale di Marco Magnanini, deceduto lo scorso 22 settembre a causa di un drammatico incidente sul lavoro. Aveva 59 anni e ha perso la vita mentre stava lavorando nei campi, in via Alta. Era alla guida del proprio trattore, quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato e lo ha schiacciato. Immediatamente era stato chiesto l’intervento dei soccorsi: vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri. Una volta liberato il corpo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 59enne. La tragedia ha scosso l’intera comunità copparese e anche in apertura della seduta del Consiglio comunale il sindaco Fabrizio Pagnoni ha invitato l’assemblea ad un momento di riflessione sull’accaduto. I familiari di Magnanini in ricordo del loro caro invitano ad effettuare una donazione all’Associazione Amici Pompieri Copparo Odv.