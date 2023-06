Lunedì question time e consiglio comunale

Doppio appuntamento lunedì con question time e consiglio comunale, entrambi seguibili sia in presenza che in streaming. Lunedì, infatti, dalle 18.30 alle 19.30, vi sarà il question time ovvero il momento in cui, per un’ora, i consiglieri comunali d’opposizione e di maggioranza porranno domande all’amministrazione trovando risposta immediata. A seguire, il presidente del Consiglio Comunale ha convocato il Consiglio per le 19.30. Dopo le comunicazioni del sindaco si parlerà della risoluzione consensuale della convenzione urbanistica relativa al Piano Particolareggiato di iniziativa privata per l’attuazione del comparto C61 e delle determinazioni in merito alla fiera di Cento.