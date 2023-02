"Lunghi tempi d’attesa" Cona ancora sotto accusa

La sanità continua a far discutere. Da una parte arriva il plauso per l’attivazione (e gli ottimi risultati ottenuti) per l’ambulatorio a bassa complessità, ma dall’altra arrivano diverse stoccate alla gestione di azienda sanitaria e soprattutto di Cona. E’ Aldo Ferrante (presidente del Comitato vittime della pubblica amministrazione) a farsi portavoce del malumore. Al netto dell’elenco delle criticità (tempi d’attesa per diverse prestazioni, ritardi nell’erogazione di prestazioni urgenti e medici di base che prescrivono medicinali al telefono, tra le altre), Ferrante arriva alla formulazione di diverse strategie per "superare tutto queste criticità di cui paga il fio l’intera comunità". "L’Ausl deve pretendere che i medici di famiglia riprendano a visitare i pazienti senza prenotare – spiega – e a fare l’esercizio clinico, visitando i pazienti in ambulatorio e a domicilio. L’azienda deve pretendere che il medico riceva gli assistiti senza appuntamento: le chiamate urgenti devono essere soddisfatte nel più breve tempo possibile". La provocazione che avanza Ferrante è quella di "togliere la convenzione ai medici di base e raggiungere un accordo economico con i farmacisti, che sostituirebbero i medici convenzionati".

Sul versante dell’azienda ospedaliera, al netto di ribadire i disagi in pronto soccorso, "da Cona non vengono pubblicati i risultati degli esami dell’impianto idrico dell’ospedale per contrastare il batterio della Legionella che ha già provocato varie vittime, quasi a voler far intendere che la legionellosi sia stata eradicata". Per la ‘pars construens’, è il pentastellato Tommaso Mantovani a lanciare due idee. La prima è quella di "implementare i fondi per finanziare le borse di specialità", oltre a utilizzare "gli specializzandi per i servizi nei reparti e per la medicina generale". Non solo. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle è entusiasta dell’Abc e ringrazia il sindaco Fabbri per "aver mantenuto un accordo sottoscritto nel 2019". L’auspicio è quello di "aumentare l’orario e fare in modo che il servizio possa estendersi sulle 24 ore".