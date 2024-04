Lungo il corso del Po di Volano. La pianura svelata di Esterno Verde

Al via Esterno Verde 2024, progetto per valorizzare i paesi che dal centro di Ferrara si allungano seguendo il corso del Po di Volano. I dettagli sono stati presentati, ieri mattina, nel giardino di Palazzo Tassoni Estense, in via Pontegradella 137 a Ferrara. Sono intervenuti Alessandro Balboni, assessore all’ambiente del Comune di Ferrara, Paola Peruffo, assessore a del Comune di Copparo, Licia Vignotto, responsabile del progetto, Roberto Chieregato, presidente della Proloco Baura, Marcello Celeghini, presidente della Proloco Viconovo, Francesca Sapigni, della Fondazione Villa Imoletta, Enrico Bracci, prorettore alla terza missione dell’Università degli Studi di Ferrara. Esterno Verde 2024 è un progetto ideato da Ilturco e Interno Verde, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Patrocinato dal Comune di Ferrara e dal Comune di Copparo, si realizza grazie alla collaborazione di numerosi partner. Tra le istituzioni Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado di Baura, Tecnopolo dell’Università di Ferrara.

Tra gli enti del terzo settore: Arci Denore, Arci Ferrara, Atlantide, Centro Studi Dante Bighi, Ferrara Off, Fiab Ferrara, Fiumana, Fondazione Villa Imoletta, Integrazione Lavoro, Touring Club Italia - sezione Ferrara. Tra le aziende: B&B Borgo Tarapino, Zerbini Garden. Per valorizzare questo straordinario patrimonio l’associazione Ilturco, ha organizzato una proposta speciale: Esterno Verde 2024. Tre appuntamenti da aprile a giugno per invitare ferraresi e turisti a scoprire e guardare la campagna che si apre oltre il confine fisico e simbolico delle Mura Estensi. Ogni giornata sarà dedicata a un piccolo nucleo di paesi, dove si potranno visitare spazi privati solitamente chiusi al pubblico e partecipare. "Esterno Verde rappresenta una sperimentazione e una sfida – spiega Licia Vignotto, responsabile del progetto –, l’obiettivo è quello di trasformare la prospettiva di chi guarda la pianura aperta pensando che sia uno spazio vuoto, far percepire la ricchezza e la bellezza del territorio, veicolare un nuovo sguardo, tanto tra le persone che nelle frazioni sono nate e ci vivono, tante nelle persone che in questi luoghi non sono mai venute. Il coinvolgimento delle comunità in questo processo è fondamentale". Si comincia sabato 20 aprile, con un itinerario che da Pontegradella raggiunge Baura, Contrapo e Codrea. Tra i luoghi da non perdere: Palazzo Tassoni Estense, il Santuario della Crispa, Villa Ilaria, il Monastero degli Olivetani, il Fienile e Villa Chersoni.

Sabato 18 maggio ci si sposta seguendo il corso del fiume e si arriva a Viconovo, Villanova, Denore, Sabbioncello San Vittore e infine a Copparo. Saranno aperti in quell’occasione, insieme a stupefacenti parchi e giardini più recenti, luoghi di antica memoria come Villa Delfini, lo Chalet, Villa Mensa, Villa Bighi. Sabato 22 giugno si segue il diversivo del Volano, ovvero l’antico tracciato non più utilizzato, per approdare a Cona, Quartesana e Gualdo. Qui si potranno visitare Villa Imoletta, Villa Camaioli, Villa Indelli, Villa Baruffaldi, Villa Contessa Massari e l’impianto idrovoro di Sant’Antonino. L’iniziativa è gratuita ma alcune attività, come per esempio le ciclopasseggiate con Fiab o le escursioni a bordo del battello Nena, necessitano di prenotazione.