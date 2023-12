Lungo il fiume: sold out negli agriturismi di Stellata

Passione Stellata. Gli agriturismi della piccola frazione sul Po riescono a fare ‘centro’ e Lucciole nella Nebbia, il villaggio Turistico a due passi dall’argine del grande fiume, ha fatto il tutto esaurito con una proposta che porta i turisti al Capodanno in città. Ieri i primi arrivi di turisti: "Sono arrivati quattro brasiliani, una coppia con due bambini da Cuba e tanti italiani – racconta Carlotta Marchetti, figlia del titolare che segue il Villaggio - , se avessimo avute altre trenta piazzole per i camper disponibili le avremo date vie tutte. Il villaggio incomincia ad essere piccolo per le tante richieste che ci arrivano. Vengono per andare a festeggiare il Capodanno a Ferrara. Vogliono vedere assolutamente l’incendio del Castello". Ieri sono arrivati anche dalle città italiane: Milano, Rom, Bergamo. Ecco dunque che al Villaggio hanno organizzato un Capodanno alternativo: "Si cena alle 19 e si parte con il pullman per Ferrara alle 22. Inizialmente avevamo prenotato una navetta da venti posti ma poi abbiamo dovuto affidarci ad un pullman da 54 posti per le tante richieste. I turisti richiedono espressamente di assistere allo spettacolo del Castello Estense e non avere il problema di parcheggiare è piaciuto molto. Brinderemo al ritorno al Villaggio". Il Castello Estense, anche chiamato Castello di San Michele, è il monumento più rappresentativo della città di Ferrara. Si trova al centro della città rinascimentale e con le sue quattro torri permette una vista panoramica sull’intero territorio. La fortezza, che è un bene culturale, è divenuta nel tempo sede governativa ed amministrativa. Dal XX secolo è divenuta anche sede museale temporanea e permanente.

cl.f.