Lungo il viale di Ambrogio in arrivo 68 nuovi alberi

COPPARO

Presto il viale di Ambrogio, ritroverà anche le alberature, a completamento dei lavori di totale rifacimento. Sono state infatti affidate alla ditta Azienda Agricola Roverati Luca la fornitura e la piantumazione di alberi e rampicanti in via Zappaterra. Nell’ambito del quarto pacchetto di manutenzioni straordinarie delle strade comunali, per cui l’investimento da parte dell’Amministrazione è stato di 900mila euro, sono stati eseguiti infatti l’asfaltatura della strada e il rifacimento dei marciapiedi: un’opera importante e da tempo attesa per garantire la sicurezza della mobilità pedonale e il decoro. Nel corso dell’intervento gli alberi sono stati tagliati perché lo stato di salute non era più rispondente ai requisiti di sicurezza. Si è poi proceduto alla fresatura a tutto spessore della pavimentazione, alla rimozione dei cordoli, alla posa della cordonata per nuovi marciapiedi e aiuole, quindi alla stesura della nuova pavimentazione. A completamento è stato ricostruito il marciapiedi di via Turati e realizzato un passaggio pedonal. Negli spazi destinati al verde saranno a breve messe a dimora 56 piante di lagestroemie e 12 piante rampicanti di gelsomini.