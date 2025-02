Lungo le mura 70 nuovi cestini. Gli ‘Ecoconi’ a prova di gazze, un freno ai vandali dei rifiuti

Rinnovamento in atto per i cestini dei rifiuti che sono collocati lungo il percorso delle Mura di Ferrara. Il progetto sostenuto dal Comune, spiega l’amministrazione in una nota, "ha coinvolto una settantina di cestini, che sono stati sostituiti con nuovi cestini modello ‘Ecocono’, rimodulandone l’ubicazione, in modo da rendere la distribuzione lungo i percorsi pedonali presenti sulle mura e nel sottomura il più omogenea possibile". Questa operazione, sottolinea il vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessandro Balboni, "rientra in un progetto più ampio, iniziato mesi fa, di rinnovo di tutti i cestini di Ferrara".

Dopo molti anni, afferma ancora Balboni, "finalmente smaltiamo i vecchi cestini, ormai rovinati e indecorosi, per sostituirli con modelli nuovi e certo più belli". Gli ‘Ecoconi’, dettaglia il Comune, "sono chiusi con una punta che impedisce l’appoggio del rifiuto nella parte superiore e dotati di bocca di riduzione per evitare l’inserimento di sacchetti domestici", caratteristiche che "permettono di prevenire molte segnalazioni dovute all’azione delle gazze e ad usi impropri del cestino". Oltre a questo, gli operatori dei Servizi ambientali e Flotte del Distretto Ferrara di Hera "stanno posizionando i nuovi modelli ‘Ecocono’ anche in zone residenziali e nelle aree di sgambamento cani".

Si tratta di una tappa del maxi piano E’ partito a Ferrara il piano per la sostituzione di tutti i cestini presenti sul territorio, circa 1.500 contenitori tra centro storico e periferia. L’operazione, promossa dall’amministrazione comunale in sinergia con il Gruppo Hera, gestore dei servizi ambientali nel capoluogo, è finalizzata ad aumentare ulteriormente il decoro della città.

L’installazione dei nuovi cestini è iniziata dal centro storico con la posa dei primi cento contenitori. Per il cuore della città, in accordo con la Soprintendenza, è stato scelto un modello dal design moderno che si integra con il contesto di pregio e l’arredo urbano esistente. La sostituzione dei contenitori, già censiti da Hera, proseguirà nei parchi, nelle zone residenziali e nelle frazioni, secondo un programma che prevede anche la rivisitazione di alcune posizioni per rispondere alle mutate necessità del territorio.