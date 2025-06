Lungofiume, si parte. Musica, cibo e festa. Due mesi di Darsena

Musica, cibo, divertimento e tanto altro. Gli eventi di Lungofiume si possono riassumere così, seppur contengano una serie di dettagli particolari e nuove aggiunte che di fatto li rendono molto più di un semplice festival estivo. Il programma non si scosta molto dall’edizione precedente, ma conterrà alcune chicche in modo da poterlo rendere sempre più unico e interessante.

Illustrato da Stefano Zobbi (presidente Ugualetrentadue, nella foto), si comincerà il primo giorno di luglio con Rio Latino, un evento dedicato al mondo del ballo latino-americano che permetterà di coinvolgere alcune scuole del territorio ferrarese. Naturalmente saranno presenti delle aree di ristorazione completamente a tema. Dal 7 al 17 luglio sarà la volta di Uain, una dieci giorni dedicata esclusivamente ai vini. Si potranno scoprire più di 200 cantine e 350 etichette, accompagnate dalla collaborazione con il battello Nena. Come per la scorsa edizione, infatti, sarà possibile effettuare aperitivi con vista tramonto mentre si navigherà. Si concluderà con Mangiafexpo, che dal 21 luglio al 10 agosto colorerà la Nuova Darsena con una lunga serie di locali, precisamente 21, e un accompagnamento musicale. Una delle grandi novità riguarda l’iniziativa ’Dinner in the sky’, che dal 22 al 27 luglio permetterà ai più curiosi, previa prenotazione sul sito dedicato, di cenare su una piattaforma rialzata di circa 50 metri, degustando il menù dello chef Igles Corelli.

Uno dei principali fulcri degli eventi di Lungofiume sarà senz’altro l’arena, a partire dagli spettacoli di Rio Latino ai diversi momenti di ritrovo durante tutto il mese. D’altro canto sarà anche lo spazio adatto per discutere di lavoro, come sottolineato dall’assessore alle Politiche del Lavoro Angela Travagli: "Dal 21 luglio al 10 agosto, l’Arena diventerà uno spazio per la promozione sociale e lavorativa. Gli eventi di Lungofiume stanno attirando sempre più persone, elogiando le realtà del nostro territorio e valorizzando le bellezze della nostra città. Per questo il 9, il 16 e il 23 luglio dalle 20 si terranno piccoli incontri per i giovani, in cui si parlerà prevalentemente delle diverse opportunità lavorative nel campo della musica, dello spettacolo e tanto altro". Il fine è chiaro: elogiare e dare un’opportunità alle realtà del territorio ferrarese di promuoversi. Un’idea fragile, all’inizio, ma che poi si è rivelata efficace e vincente, come poi evidenziato dal direttore di Confesercenti, Alessandro Osti: "È un evento di grande successo che ha trovato nella Nuova Darsena la giusta collocazione. Noi come Confesercenti siamo orgogliosi di sostenere questa manifestazione, che rimane unica nel suo genere sul nostro territorio".

Riccardo Fattorini