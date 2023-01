Lungomare di Estensi, lavori nelle aree adiacenti

È partito nella mattinata di ieri l’intervento per la riqualificazione delle aree adiacenti il lungomare di Lido degli Estensi. Il primo stralcio del progetto interesserà via dei Lecci, via delle Betulle, via dei Pini, parte di via Po, via Tanaro e Via Panaro. "Grazie a questi lavori miglioreremo la viabilità – afferma il sindaco Pierluigi Negri (foto) – proseguendo nella manutenzione e nel ripristino della qualità delle strade in tutta la nostra costa. Ciò, in continuità con gli interventi effettuati nei mesi scorsi a Porto Garibaldi e che precedono di qualche settimana la consegna lavori del cantiere per il nuovo Ponte Boldini sul Canale Logonovo tra Estensi e Spina, prevista per il 6 febbraio". I lavori rientrano nelle opere previste all’interno della concessione del servizio di gestione e lavori dei parcheggi a pagamento dei Lidi Comacchiesi alla ditta Ottima Smart scarl Milano. Come riferito dal sindaco, il 6 febbraio è prevista la consegna lavori per il cantiere del nuovo ponte Boldini, che collega Lido degli Estensi e Spina. L’intervento è stato aggiudicato alla ditta De.ma. srl di Bosco Mesola.