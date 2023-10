"L’Unione? Una scatola vuota, va sciolta"

"L’Unione Terre e Fiumi deve essere rivista è solo una scatola vuota". Il candidato sindaco della lista civica Luca Fedozzi espone la sua linea politica. I cittadini di Copparo, saranno chiamati alle urne, per eleggere il loro sindaco e Fedozzi sente di rappresentare una fascia ampia della popolazione, perché prima di scendere in campo è stato anche lui un abitante del territorio. "La mia candidatura – sottolinea – è arrivata proprio perché in molti compaesani me l’hanno chiesto".

Può spiegare la genesi della sua lista?

"Non sono stato individuato da qualche partito. E’ il frutto dell’insistenza di molti che mi hanno convinto. Dopo 25 anni di lavoro in enti locali mi è venuta voglia di mettere la mia esperienza al servizio della comunità. Credo che la conoscenza del territorio e la conoscenza dell’unione e delle sue dinamiche possa essere utile".

Dove si schiera il suo gruppo?

"Io sto dalla parte della lista civica ’Per Copparo Fedozzi Sindaco’, totalmente svincolata da qualsiasi partito. I copparesi, hanno dimostrato anche nel 2019, che ti premiano se lavori bene e ti sculacciano se secondo loro non lo hai fatto. Non mi va proprio di prenderli in giro con una finta civica".

Quali sono le sue esperienze? "Laureato in Giurisprudenza, sono un funzionario responsabile del settore Affari Generali, con l’incarico di vice segretario. Ho lavorato dieci anni in Comune a Copparo e 9 anni all’Unione dei Comuni Terre e Fiumi anche lì con l’incarico di vice segretario. Ho lavorato anche come agente di polizia locale"

Perché scegliere lei?

"Credo di essere una persona pragmatica, non arrogante e disponibile all’ascolto. Essere indipendente da partiti poi, se da un lato complica la vita dall’altro ti evita di cadere nella propaganda. Darò molto spazio agli appuntamenti con i cittadini. Anche delle frazioni. Inoltre il primo punto del programma sarà ’Formazione continua del sindaco e degli assessori’, dovranno partecipare a tutte le sessioni di formazione obbligatoria e specifica previste per i dirigenti".

Quali sono i problemi principali del territorio?

"Apparentemente nessuno. Poi parli con imprenditori e semplici cittadini e diventano diversi. Poi il calo demografico, ma dove può intervenire un sindaco se non creando condizioni favorevoli ai nuclei familiari che nascono oggi? Servizi scolastici a tariffe basse con ampie fasce di esenzione".

È vero che lei vuole sciogliere l’Unione?

"Ho dato molte energie nella nascita dell’Unione. L’unione rimane il progetto organizzativo più bello e intelligente della politica locale degli ultimi quindici anni. Però, come disse un Consigliere comunale che stimo molto e lui lo sa, gli Istituti come l’unione sono solo scatole vuote che devono essere riempite dalla buona politica".

