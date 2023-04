L’università della sicurezza "Dall’incontro con Mazzoni una realtà all’avanguardia"

di Lucia Bianchini

In partenza a metà aprile i nuovi executive master di Iusi, corporate university legata all’agenzia ferrarese Top Secret, che farà corsi di formazioni in materia di investigazione e sicurezza. Oggi, dalle 11 alle 13, il webinar, gratuito e aperto a tutti intitolato ‘Crimini di sopraffazione, stalking, mobbing, bullismo e violenza di genere’, che introdurrà il più ampio executive master "Laboratorio di introduzione alla psicologia forense e alla criminologia investigativa", dal 17 aprile al 7 maggio. L’obiettivo dell’executive master è quello di colmare un gap scientifico-formativo in ambito criminologico, clinico-forense e psico-forense alle professioni dei settori penitenziario, della giustizia minorile e nell’area della mediazione.

Spiega il presidente Paolo Frignani: "Iusi è nuova realtà nel panorama universitario italiano: è una corporate university nata dall’incontro tra Matteo Mazzoni, imprenditore titolare di Top Secret, società di investigazione e sicurezza che ha 1700 collaboratori. Era interessato all’aggiornamento del personale in materia di sicurezza e investigazione. Gli ho proposto di allargare l’interesse dei corsi dai suoi collaboratori a un’offerta più ampia, sul piano nazionale e alzandone il livello, da corsi di base come academy a una corporate university, che propone corsi di primo e secondo livello, fino all’alta formazione, con importanti convenzioni internazionali". La corporate university farà corsi di primo livello per addetti al portierato o guardie giurate, di secondo livello legata alle scienze forensi, fino ai corsi di laurea, in partenza nel 2024, in scienze forensi e criminalistica. Nel comitato scientifico della scuola Luciano Garofano, Andrea Firrincieli, Pier Cesare Rivoltella, Francesco Maria Avato e Giovanni Tizian. "La corporate university – prosegue – propone corsi e lauree professionali, non equivalenti alle lauree tradizionali, in cui il 50% della formazione è di laboratorio e offerta da persone che vengono dalla professione. Le summer school hanno durata più breve, la formazione è di 120 ore su 3 settimane, una parte in modalità blended e una parte laboratoriale che si tiene nella sede di Ferrara. Per il riconoscimento dei titoli abbiamo una convenzione con Iul, università telematica italiana di diritto pubblico, di proprietà dell’Università di Firenze e di Indire, centro di valutazione e di ricerca del ministero dell’istruzione".