L’università guarda ai giovani. Dai borghi medievali ai medici

L’Università di Ferrara torna Unijunior! Il primo appuntamento sarà proprio nella giornata di oggi. Al via il dodicesimo anno accademico di "Unijunior Ferrara – Conoscere per crescere", il ciclo di lezioni universitarie per bambinie e ragazzie dai 7 ai 13 anni. L’iniziativa è promossa e organizzata da Maria Grazia Campantico dell’Università di Ferrara e da Riccardo Guidetti dell’associazione culturale Leo Scienza. Le prime lezioni, della durata ciascuna di 60 minuti, si svolgeranno nella giornata di oggi a Ferrara, al Polo Chimico Bio Medico (via L. Borsari, 46). Ecco il programma del primo appuntamento. Alle 15 (età consigliata dai 7 ai 13 anni). "Chi va là? Controlli alle porte delle città medievali". Mura e fossati circondavano molte città medievali, in cui si poteva accedere solo dopo aver superato dei controlli. Chi erano le persone che bussavano alle porte delle città? Provenivano da luoghi vicini o lontani? Come avvenivano i controlli, dato che non esistevano carte d’identità? Una storica medievale ci racconterà come e perché venivano eseguiti. Docente: Beatrice Saletti, Ricercatrice del Dipartimento di Studi Umanistici.

Il mio dottore è un robot! Alle 16.30 (età consigliata: 10-13 anni). Chi sono i medici chirurghi e come fanno a curare le persone? Come è fatta una sala operatoria? Quali sono gli strumenti utilizzati oggi per gli interventi e quali saranno quelli del futuro? Un professore di chirurgia e medico chirurgo nelle sale operatorie ci racconterà come l’avvento dei robot sta cambiando e cambierà molte cose. Voi, chirurghi e chirurghe del futuro, avrete strumenti incredibili che vi permetteranno di eseguire interventi sempre più precisi e aiutare così sempre più persone a stare meglio! Docente: Paolo Carcoforo, professore ordinario del Dipartimento di Scienze Mediche. Per gli accompagnatori sarà possibile parcheggiare gratuitamente presso la struttura, con servizio bar aperto. Per consultare il programma e iscriversi: unijunior.it selezionando Ferrara Per ulteriori informazioni : info@unijunior.it.