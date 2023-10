L’Università porta alla luce le civiltà sepolte

Rendere l’archeologia "un’attività centrale per lo sviluppo dei territori italiani". Una mission che suona ancora come una promessa, ma che grazie all’Università degli Studi di Ferrara sta diventando sempre più concreta. Unife continua la sua conquista di Roma e lo fa attraverso le campagne di scavo nel sito di via Appia Antica n. 39, sotto la direzione scientifica della professoressa Rachele Dubbini e con il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti dell’università estense. La terza di queste campagne è da poco terminata e il gruppo di ricerca di Unife per il laboratorio ‘Eredità Culturali e Comunità’ ha presentato i nuovi risultati, con lo sguardo già rivolto alla quarta campagna, prevista per il giugno 2024. Il cantiere archeologico ha interessato un’area posta a poche centinaia di metri fuori le Mura Aureliane, area mai indagata prima da uno scavo archeologico con finalità di ricerca, nonostante la sua forte valenza storica e culturale. Infatti, lo spazio in cui l’Appia Antica supera la valle dell’Almone rappresentava il confine della città di Roma e questo suo carattere critico e di passaggio si riflette nella carica che quest’area acquisisce in ambito religioso, dalla ninfa Egeria, al santuario di Marte Gradivo, all’incontro di San Pietro con il Cristo. Come anticipato, le attività della campagna di scavi coinvolgono anche gli studenti dei corsi di laurea di Unife in Lettere, Arti e Archeologia, Manager degli Itinerari Culturali, Quaternario Preistoria e Archeologia, ma anche del dottorato in Sostenibilità Ambientale e Benessere. "Le attività di scavo – afferma la professoressa Rachele Dubbini – riguardano la ricerca, ma anche la didattica, cioè la formazione dei nostri studenti, che solo sul campo possono imparare il mestiere dell’archeologo. Mettersi alla prova a Roma – prosegue – lungo la via Appia Antica, in uno dei siti più importanti del mondo classico, ora anche candidato a sito dell’Unesco, è per loro un’opportunità unica".

Tanto più se si considera la portata delle scoperte. "Ci siamo concentrati – spiega il direttore, Fabio Turchetta – in una zona in cui sorgevano, addossati gli uni sugli altri, un numero importante di piccoli monumenti funerari, progettati tra il I e il II secolo d.C.". Di grande interesse risulta essere l’indagine sul colombario (ambiente sepolcrale romano), in cui è stata ritrovata la pavimentazione originaria in mosaico a tessere bianche e nere, con due colombi che si abbeverano a un cratere. Ma possiamo citare anche il ritrovamento di sarcofagi in terracotta (uno era abbinato a una testa di un cavallo, posta come una sorta di segnacolo), una lastra marmorea con un testo epigrafico ben conservato, un’ara funeraria in marmo con un’epigrafe, un affresco con un giovane erote policromo. E ancora, ceramiche, anfore, monete, lucerne, aghi, spilloni, urne cinerarie…maggiori dettagli si trovano sui profili Instagram, Facebook e TikTok (basta digitare sui social "appiantica39"). In ultimo, va citato il valore aggiunto dello scavo, dato dalla volontà di seguire i principi della Convenzione di Faro: "questa attività – chiosa Dubbini – deve passare per i visitatori e per le comunità locali, che riconoscendo uno o più valori al patrimonio sono disposte spontaneamente a tutelarlo", dando vita a una vera e propria "comunità di eredità culturale".