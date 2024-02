L’universo della terza età. Tutti in forma a passo di tango

Il primo anno di Coop Serena alla Casa per Anziani Betlem di Via Fabbri. Al via il primo corso a Ferrara di “tangoterapia” per anziani. Nei giorni scorsi, nella Casa per Anziani Betlem di via Fabbri si è tenuta la prima lezione di tangoterapia, una delle tante novità in questo anno di gestione Coop Serena. Tanta partecipazione, anche più di quella prevista, con anziani arrivati anche da fuori per questo corso, il primo in città e all’interno di una Casa per Anziani. Presenti all’inaugurazione del corso organizzato in collaborazione con Ama Associazione Malattie Alzheimer di Ferrara Chiara Bertolasi, la vice presidente di Coop Serena, Paola Rossi presidente di Ama Ferrara e l’assessore alle politiche sociali del Comune di Ferrara, Cristina Coletti. "Festeggiamo oggi il primo anno di gestione Coop Serena per il Betlem e vogliamo farlo con questa iniziativa pensata in collaborazione con Ama – le parole di Chiara Bertolasi alla presentazione del corso “Riabilitango” insieme al coordinatore della struttura Roberto Vannini –. L’iniziativa va nella direzione di migliorare l’assistenza e la cura dei nostri ospiti". Il metodo proposto “Riabilitango” è stato ideato nel 2012 da Marilena Patuzzo, coordinatrice infermieristica in ambito riabilitativo dal 1999, docente di Infermieristica Clinica nella disabilità neuropsichica presso l’Università degli Studi di Milano e Maestra di tango argentino. L’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti "E’ la prima volta che la tangoterapia arriva nella nostra città, il che è un motivo di grande soddisfazione per la nostra comunità". Numerosi studi scientifici indicano infatti il tango argentino come un’attività particolarmente benefica per tutte le sfere che compongono l’individuo, specialmente quella fisica su cui si concentrano le maggiori evidenze. Il “Metodo Riabilitango” è stato registrato in Italia nel 2012 e depositato e riconosciuto in tutti i Paesi Europei nel 2018. "Portiamo per la prima volta il tango all’interno di una struttura residenziale, questo ballo dal 2009 è Patrimonio dell’Umanità e per questo lo abbiamo scelto – ha aggiunto Paola Rossi – è un ballo che stimola il benessere, attività fisica preventiva per la conservazione dello stato di salute, fisico e mentale".