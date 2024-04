Luoghi della nostalgia lungo il fiume

Il successo bacia Esterno Verde. Ha fatto registrare il tutto esaurito la prima di tre giornate all’aria aperta, tra ville nobiliari, parchi e giardini, corti coloniche e impianti idrovori. Già alle 10 di ieri mattina tutti in bici con Fiab, adulti e bambini sono andati alla scoperta dei paesi che dal centro di Ferrara seguono il Po di Volano. Dopo le ’fatiche’ ai pedali i sapori con il pranzo al Fienile di Baura, una bella tavolata in campagna.

Nel pomeriggio è scattata l’esplorazione. Tra Pontegradella, Baura, Contrapo e Codrea hanno aperto al pubblico, dalle 15 alle 19, tanti spazi che hanno svelato il nostro passato, come Villa Tassoni Estense, il Santuario della Crispa, Villa Ilaria, il Monastero degli Olivetani, il Fienile, Borgo Tarapino e Villa Chersoni. Una giornata intensa, grazie alle attività organizzate insieme ai partner e alle comunità locali. Nel boschetto di Villa Chersoni il teatro Ferrara Off ha proposto la performance Mam, ispirata alla figura mitica di madre natura, che incrocia narrazione e creazione, con Lea Paiella, Dora Macripò e Letizia Pia Cartolaro. Sono stati realizzati kokedama, che i partecipanti si sono poi portati a casa. A Villa Ilaria è stato proposto un laboratorio per lavorare la lana, curato dagli anziani ospiti della struttura. Sul sagrato della chiesa di Baura sono stati serviti i pinzini preparati dalla Proloco. Spazio poi ai numeri ed al divertimento con l’originale estrazione della Tombola Essenziale. Il gioco, ideato dall’associazione Ilturco insieme al Tecnopolo dell’Università di Ferrara, ha proposto tra ambi e cinquine la dimostrazione pratica di come si possono ricavare oli essenziali dall’iris. Era, quelal di ieri, solo la prima giornata. Esterno verde torna il 18 maggio alla scoperta di Sabbioncello e il 22 giugno con un tour tra Cona e Quartesana. Esterno Verde 2024 è ideato dall’associazione Ilturco e da Interno Verde. Patrocinato dal Comune di Ferrara e dal Comune di Copparo, è supportato dalla Regione (bando Partecipazione 2023, promosso dal Ministero del Lavoro) e dal Comune. Il programma sul sito www.internoverde.it.