"Luoghi dello spirito, arte e cultura". La chance del turismo religioso

Di turismo religioso, e non solo, all’alba del Giubileo, si parlerà giovedì 5 dicembre a Casa Cini. E proprio nella roccaforte della cultura cattolica si è svolta ieri mattina la conferenza di presentazione di questo evento organizzato dalla Diocesi e dalle associazioni cattoliche Ucid (l’Unione degli imprenditori e dei dirigenti cristiani) e Serra. Come hanno spiegato in apertura i presidenti dei due sodalizi (Antonio Frascerra e Alberto Lazzarini), l’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare i principali luoghi dello spirito, dell’arte e della cultura della nostra diocesi "approfittando" dell’annata speciale che sta partendo. Il convegno del 5 dicembre (inizio alle 18) ben si inserisce, dunque, nel ricco programma nazionale e internazionale e soprattutto locale, del Giubileo nel cui "orizzonte" – si legge nel titolo stesso dell’iniziativa – si svolgerà un dibattito con informazioni e proposte rivolte a pellegrini locali e non. La visione è ampia: dal punto di vista del pellegrino, ha osservato Emanuele Pirani, incaricato diocesano per il Turismo e la Pastorale del Tempo libero, si organizzerà al meglio l’accoglienza abbinata a un programma di visite adeguato e qualche "chicca", ad esempio l’inaugurazione del "Cammino di San Guido" (55 km a piedi o in bici con partenza a Pomposa). Al centro dell’operazione-Giubileo ferrarese ci sono la cattedrale di Ferrara e la concattedrale di Comacchio, affiancate da altri autentici splendori di religiosità, come ha ricordato l’assistente spirituale del Serra monsignor Marino Vincenzi. La scommessa è quella di portare a Ferrara molti turisti eo pellegrini. Un’occasione "di riflessione condivisa", ha osservato padre Augusto Chendi (assistente Ucid) "per individuare risposte alle tante necessità". Dal convegno si attende molto la Diocesi che lo ha appoggiato. Programma, saluti istituzionali di Diletta D’Andrea (Provincia) e Matteo Fornasini (Assessore del Comune). Seguiranno gli interventi di Paolo Govoni (vice presidente della Camera di Commercio) Marco Amelio (presidente Ascom), Gianfranco Vitali (presidente Fiavet), Massimo Caravita (presidente Petroniana Viaggi), Don Fabio Ruffini (Delegato Assoc.ne Nazionale Santuari), Diac. Emanuele Pirani (incaricato diocesano per il Turismo). Conclusioni dell’arcivescovo mons. Gian Carlo Perego.