Luoghi e sapori, viaggio nel tempo. Usi & Costumi torna a Ferrara Expo

Dopo la felice parentesi del 2022, quando in occasione della decima edizione si è spostata straordinariamente al Censer di Rovigo, ‘Usi&Costumi’, evento fieristico incentrato sulla valorizzazione dei beni culturali e del territorio attraverso le rievocazioni storiche, torna nella sua tradizionale sede emiliana di Ferrara all’interno dei padiglioni della fiera. Domani e domenica sarà nuovamente il centro espositivo ferrarese a ospitare gli oltre 200 espositori provenienti da tutta Europa e operanti principalmente nella tutela dell’artigianato storico. Fabbri, falegnami, sarti, calzolai opereranno insieme come all’interno di un immaginifico villaggio dei saperi e dei sapori, arricchito infatti da stand enogastronomici che offrono al visitatore ricette antiche e pietanze locali. "Il ritorno alla fiera di Ferrara dell’evento Usi&Costumi rappresenta la conferma del rapporto profondo che lega il mondo della rievocazione storica con la meravigliosa città estense che sta valorizzando la propria storia tramite molteplici iniziative a carattere culturale, fra le quali l’evento fieristico si inserisce perfettamente", dichiara Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo, che ha aggiunto "la presenza in città di moltissimi cultori della Storia arricchisce il panorama turistico di qualità e premia gli sforzi degli organizzatori". "Ringraziando il Cen.Ser di Rovigo e tutti i soggetti locali coinvolti lo scorso anno – dichiara Cesare Rusalen di Estrela Fiere, uno dei due soggetti organizzatori – per noi ora si tratta di un ritorno a casa quello che ci vede nuovamente ospiti a Ferrara Expo, luogo in cui “Usi&Costumi” è stata ideata e dove ha conosciuto il proprio sviluppo". Gli fa eco l’altro organizzatore, Massimo Andreoli, di Wavents: "Volontà di tutti i soggetti coinvolti, favorire lo sviluppo di una nuova immagine di Ferrara come città della storia e del Rinascimento". ‘Usi&Costumi’ rimarrà aperta domani dalle 10 alle 19 e domenica dalle 10 alle 18, insieme a “Via Historica – Fiera del Turismo Storico”, “Sagitta Expo” (area destinata al Tiro con l’Arco), e a “Scripta Manent - Piccolo Salone del Saggio e del Romanzo Storico”. Ingresso: 10 euro intero, ridotto 8 (bambini gratuito fino a 10 anni).