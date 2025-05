"Luogo dedicato ai Costituenti, disatteso l’impegno"

Riceviamo e pubblichiamo"Martedì 11 febbraio 2025 il consiglio comunale di Ferrara ha approvato a larga maggioranza un documento che chiedeva di intitolare uno spazio pubblico alla memoria dei tre deputati ferraresi che parteciparono all’Assemblea Costituente: Vincenzo Cavallari, Ilio Bosi e Luigi Preti. Nei giorni scorsi abbiamo appreso con stupore e rammarico che la giunta, su indicazione della Commissione Toponomastica, ha disatteso quell’impegno avvallando la proposta di intitolare alla sola memoria dell’on. Preti lo spazio pubblico dell’ex autostazione, in via Rampari di San Paolo. Una scelta che tradisce gli impegni presi dagli stessi partiti di maggioranza in Consiglio Comunale e conferma la difficoltà della destra ferrarese a riconoscere pienamente il valore di uomini che, pur avendo idee differenti, lottarono assieme contro il fascismo e insieme scrissero la Costituzione in cui tutti gli italiani si riconoscono da 77 anni. Anche la proposta di intitolare uno spazio pubblico a Irma Bandiera, partigiana barbaramente seviziata e trucidata dai fascisti il 14 agosto 1944, giace disattesa tra le carte della Commissione Toponomastica di Ferrara, nonostante il Consiglio Comunale abbia votato all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri Nanni e Chiappini il 19 aprile dell’anno scorso. Eppure i luoghi non mancano di certo: dagli spazi verdi adiacenti la Darsena riqualificata alle nuove piste ciclabili, sino agli asili che stanno sorgendo a Coronella e Quartesana grazie agli investimenti del PNRR. Manca, purtroppo, la volontà politica di onorare davvero la memoria di quanti diedero la vita e impegnarono il loro ingegno per un’Italia più giusta. Confidiamo che il sindaco Alan Fabbri voglia dare seguito ai buoni propositi di “rispetto” e “condivisione” espressi in occasione del 25 aprile, rimediando ai ritardi e alle omissioni denunciate, per onorare degnamente la memoria di Irma Bandiera, Vincenzo Cavallari e Ilio Bosi".Il Gruppo Consiliare Partito Democratico di Ferrara