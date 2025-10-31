L’uomo ragno arriva al Sant’Anna. La terapia del sorriso di Mattia

L’ospedale di Cona, ieri, ha ricevuto una visita davvero speciale: quella di Mattia Villardita, conosciuto in tutta Italia come lo “Spider-Man in corsia”. Su invito dell’Associazione di Promozione Sociale Ferrara Cambia, il giovane ligure ha vestito i panni del celebre supereroe per portare sorriso e leggerezza ai bambini ricoverati nei reparti Pediatrici.

Dietro la maschera dell’Uomo Ragno si nasconde una storia di forza e rinascita. Dopo un’infanzia segnata da ricoveri ospedalieri, Mattia ha deciso di trasformare il proprio dolore in missione: tornare negli ospedali d’Italia, da adulto, per regalare ai piccoli pazienti quella gioia e quella magia che lui stesso avrebbe voluto vivere da bambino.

L’incontro con Spider-Man si inserisce nel progetto “Supereroi per la vita”, promosso da Ferrara Cambia, presieduta da Andrea Maggi, in collaborazione con Ail – associazione italiana contro le leucemie, Linfomi e Mieloma, guidata a Ferrara da Gianmarco Duo. L’iniziativa è accompagnata da una raccolta fondi a sostegno della clinica pediatrica dell’azienda ospedaliera - universitaria di Ferrara.

"La campagna – spiega Maggi - avviata nel settembre 2025, è nata dalla sensibilità del vicepresidente di Ferrara Cambia Ruggero Osnato, medico chirurgo, e del segretario Roberto Bergamini, che ha vissuto l’esperienza della malattia oncologica e ha voluto restituire gratitudine al personale sanitario ferrarese per l’eccellenza e l’umanità dimostrate. L’ambizioso obiettivo iniziale di 10.000 euro sembra essere vicino. Questa iniziativa rappresenta un momento importante per la nostra associazione perché testimonia la nostra volontà di metterci al servizio della comunità, con azioni concrete e trasparenti, in collaborazione con realtà come l’AIL".