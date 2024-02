Lupi ancora in azione. Fattoria didattica: è strage: "No agli abbattimenti, fondi per gli agricoltori"

di Mario Bovenzi

FERRARA

Ha raccolto quello che per ora è un urlo nel silenzio di allevatori e agricoltori, Marcella Zappaterra, capogruppo Pd in Regione. Gli attacci delle volpi e, nell’ultimo periodo dei lupi sono aumentati. Da qualche avvistamento sporadico, numerose le segnalazioni. Ed anche le razzie. A Terre del Reno, Bondeno, Mirabello, Gualdo. Nel mirino galline, oche, capre e pecore. "Prima non era mai successo", le parole preoccupate di Rosanna Alberti. Che ha detto addio a sei pecore.

C’è un nuovo inquilino nella pianura padana, un inquilino non troppo gradito a chi ha animali

"Piccoli e grandi allevamenti, fattorie didattiche, ranch – l’elenco di Zappaterra –. Siamo ben consapevoli che in questo periodo è fortissima l’apprensione di chi possiede animali da cortile ma anche capi di taglia più grossa come ovini e cavalli. A preoccupare la maggiore diffusione nelle nostre campagne di lupi e di altri predatori come le volpi. Un problema con risvolti certamente economici, ma anche affettivi per chi ha subito attacchi o ancora per chi teme per l’incolumità dei propri animali"

Lei cosa suggerisce?

"Penso sia essenziale proteggere le attività agricole, preservando al contempo la fauna selvatica come lupi e volpi"

Quindi niente abbattimenti?

"No, assolutamente. I lupi vanno salvaguardati. E’ invece opportuno potenziare le strutture, garanzia di una maggiore protezione contro gli attacchi dei predatori"

E chi ha subito danni?

"Le istituzioni possono introdurre aiuti, sovvenzioni o sussidi per gli allevatori e le fattorie didattiche"

Una convivenza che sembrava essere partita con il piede giusto. Poi il rapporto pare essersi guastato. E non poco

"E’ un equilibrio difficile ma dobbiamo cercare di raggiungerlo e garantirlo. E alla svelta. Proprio in questa direzione va la mia interrogazione. Chiedo un impegno per il sostegno economico e strutturale agli allevatori e alle fattorie didattiche del territorio regionale, in particolare per le aree maggiormente esposte come la nostra provincia. Bisogna far fronte a questa emergenza. Bisogna evitare piani di abbattimento per promuovere la coesistenza tra attività agricole e fauna selvatica".