Lupi avvistati, risponde l’associazione: "Da secoli nessuna aggressione"

"Ci auguriamo che la proposta che abbiamo fatto al Comune di Argenta per la costituzione di uno "Sportello lupo", possa andare incontro al miglioramento complessivo del rapporto uomo-lupo, per una pacifica convivenza". E’ la speranza espressa da Riccardo Gennari di "Wolf Group", dopo il grido di allarme degli agricoltori che nelle campagne di Portoverrara hanno avvistato nei giorni scorsi dei lupi. In particolare gli agricoltori hanno sentito degli ululati, tuttavia secondo Gennari non c’è da preoccuparsi. "Il lupo comunica vocalmente con i propri simili soprattutto attraverso l’ululato e quindi, se si volesse finalmente considerare che il lupo è presente in un territorio densamente antropizzato, è ovvio che un ululato si possa udire. Ma sono secoli che non si registrano aggressioni all’uomo". A dire il vero nessuno ha detto questo; anzi, l’assessore all’Ambiente Michela Bigoni ha affermato che sono diversi gli avvistamenti che si sono succeduti in vari luoghi di zone umide e senza ricadute negative per gli umani. Gennari precisa che "in zone in cui l’uomo ha pressoché distrutto nel tempo l’ambiente naturale preesistente, è ovvio che, nei suoi spostamenti, il lupo dovrà per forza attraversare o passare accanto a insediamenti umani". E conclude: Per quanto riguarda le aggressioni ad animali di interesse umano, come il caso del vitello sbranato, sarebbe il primo caso avvenuto in tutte le aree di pianura delle province di Ferrara, Ravenna e Bologna".