"Lupi buttati dall’aereo con il paracadute? Facciamo chiarezza insieme ai nostri esperti"

Alla scoperta del lupo grigio. L’Università entra a scuola.

"Lupi buttati dall’aereo con il paracadute? Facciamo chiarezza"

Il lupo torna nel Ferrarese dopo 150 anni. Il fenomeno a cui stiamo assistendo è incredibile: dopo la quasi estinzione dei lupi in Italia, il Canis Lupus Italicus sta tornando a regnare nel nostro territorio. A parlarci di questo incredibile e tanto perseguitato canide è il professor Mattia Lanzoni, dell’Università di Ferrara: "Uno dei motivi principali di questa nuova diffusione è senz’altro il fatto che dal 1971, il lupo è una specie legalmente protetta". Nell’immaginario collettivo, esso è pronto a sbranare e ad attaccare ogni volta che gli si presenta l’occasione, ma non è così. Si tratta di un animale schivo, che evita il contatto con l’uomo. La sua carta di identità? Mantello grigio-marrone, con bande scure molto evidenti sulle zampe anteriori, una coda spruzzata di nero sulla punta, sempre ben dritta e mai arricciata e orecchie arrotondate. Questi i tratti distintivi, per non confonderlo con alcune razze canine molto somiglianti. I lupi vivono in branco, dove sono presenti sia un maschio sia una femmina alpha e degli helpers o aiutanti che hanno diversi compiti, ad esempio quello di collaborare nella caccia. I branchi occupano una superficie di 100 kmq, dove hanno diverse tane e rendez-vous, cioè punti di ritrovo. Questo animale è inoltre in cima alla catena alimentare e quindi è definito superpredatore, nonché ottimo riequilibratore ambientale, in grado cioè di tenere a bada la popolazione di altri animali come le nutrie, che in questi decenni si sono riprodotte, procurando non pochi problemi in agricoltura. "Molte persone lo giudicano un animale pericoloso, ma se si seguono le giuste regole può essere innocuo", prosegue a dire il professor Lanzoni. "Ormai certi della loro presenza nei nostri territori, possiamo confermare un branco nelle valli del Mezzano, ad Argenta e a Ravenna, formatisi dall’unione di un esemplare maschio e una femmina che hanno lasciato il loro branco. Questi animali sono arrivati qui dagli Appennini, attraverso corridoi ecologici, cioè passaggi immersi nella natura. Quindi, i lupi sono giunti da soli nelle nostre zone e non sono stati né introdotti a forza, né tantomeno lanciati da un aereo con il paracadute, come a volte si è sentito dire". Quindi, impariamo a rispettare questo animale, consapevoli che la sua presenza nel territorio è un fondamentale indice di biodiversità e salute ambientale.