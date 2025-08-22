Lupi, continuano gli avvistamenti: “Sterilizzare alcuni esemplari. Evitare che dilaghi come le nutrie”

"Serve un intervento da parte delle istituzioni, intervento che preveda la sterilizzazione di un determinato numero di lupi. L’incapacità di assicurare un equilibrio tra la presenza della fauna selvatica e l’uomo porta ad uno stravolgimento degli habitat naturali che difficilmente potrà essere ripristinato", è questa la strada che Paolo Cavalcoli, direttore di Confagricoltura, indica per riuscire a limitare il numero di lupi, carnivori che ormai da anni hanno colonizzato anche la nostra provincia, con avvistamenti da un estremo all’altro, da Bondeno a Comacchio.

"Si susseguono gli avvistamenti di lupi nelle campagne ferraresi – così scende in campo il direttore di Confagricoltura –. Le segnalazioni non riguardano più solo il Mezzano e la zona di Campotto, dove sono avvenuti i primi avvistamenti nel 2018, oramai in tutto il territorio vengono avvistati esemplari di lupi, sempre più spesso in branchi, che si avvicinano alle abitazioni".

Nel 2018, proprio a Campotto, un cacciatore riuscì a filmare il passaggio di un branco di lupi lungo l’argine di un canale, il video con il cellulare fece il giro del web. Da allora i lupi sono stati visti – in alcuni casi con incontri piuttosto ravvicinati – sia nell’Alto Ferrarese che all’estremo lembo del parco del Delta del Po. Nel 2024, a primavera, alcuni agricoltori e soprattutto cittadini denunciarono razzie di pecore, capre. A Portomaggiore venne assalito anche un pony e i veterinari dell’Usl confermarono che la firma era quella del lupo. Dopo quegli episodi, il silenzio. Gli avvistamenti continuano, ma non ci sono state più denunce di animali assaliti e uccisi.

"Occorrono soluzioni immediate – chiede con decisione Cavalcoli – per impedire che accada nuovamente ciò che è avvenuto con altre specie che oggi stanno dilaniando il nostro territorio, come la nutria, o arrecando danni enormi alle coltivazioni, come la cimice asiatica". Non è la prima volta che Cavalcoli affronta la questione dei lupi. "Ciò che sta accadendo in questi giorni a Rimini, con cani e gatti sbranati da branchi di lupi, allevatori che vedono il loro bestiame assediato, non solo al pascolo ma anche nelle stalle, con sempre più numerose segnalazioni di animali aggrediti, lupi che oramai scorrazzano tra strade e giardini in cerca di cibo, non può lasciarci indifferenti, perché se non verranno adottate tempestivamente adeguate misure, il numero dei lupi nel nostro territorio crescerà a dismisura. E sarà l’ennesima specie fuori controllo". Da qui la richiesta alle istituzioni di un intervento che preveda la sterilizzazione di un determinato numero di esemplari.

"Non sono contrario alla presenza del lupo nei nostri territori – ci tiene a precisare –, che se gestita correttamente può portare ad un riequilibrio ecologico perché, in quanto predatore apicale, il lupo può svolgere un’azione di controllo delle popolazioni di ungulati, come daini, caprioli e cinghiali, anch’essi in rapida crescita nella nostra provincia. Ma l’uomo ha il compito di controllare la presenza delle specie animali, per garantirne la convivenza con l’uomo, quella tra le stesse specie, garantire la conservazione della biodiversità. Dobbiamo evitare che le nostre stalle diventino il supermercato dei lupi, che ci si trovi costretti a dover difendere gli animali da cortile o a dovervi rinunciare. Occorre garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, perché il numero crescente dei lupi farà accrescere il problema sia per la sicurezza stradale, sia per coloro che, a passeggio (magari con il proprio cane), facendo footing, se non addirittura vicino alla propria abitazione, dovessero trovarsi faccia a faccia con uno o più lupi. Di tutto ciò il lupo non ha alcuna responsabilità, come non l’hanno le nutrie e gli altri animali invasivi. La colpa è da attribuire a chi, non assumendo decisioni, lascia che le situazioni degenerino invocando un equilibrio naturale che ormai da alcuni anni è evidentemente sovvertito".