“Il film dei lupi a casa mia, erano nella zona-piscina”. Sono alle porte di Ferrara

Ferrara, 22 marzo 2025 – Il luogo del delitto è ancora quello, via Sgarbata, qualche metro prima. “Hanno fatto visita anche a casa mia, sono entrati nel cortile”, annuncia Massimiliano Guerzoni, consigliere comunale della Lega.

Una visita non proprio gradita, parliamo di lupi. Che sono stati ripresi anche dalle telecamere. Scorrono i fotogrammi. L’esemplare si aggira in quella che è la zona-piscina. Un’altra sequenza, il carnivoro sfila lungo la fiancata di un’auto rossa parcheggiata nel vialetto. Proprio davanti alla porta d’ingresso. E’ notte. Un passo avanti rispetto all’incontro di alcuni giorni fa, protagonista un imprenditore. Sono le sette del mattino, martedì 4 marzo, via Sgarbata, San Bartolomeo in Bosco.

Gianni Diozzi, 77 anni, titolare di un’azienda di Porotto, è al volante dell’auto. Sul sedile a fianco, la sua compagna. In un campo, a destra della strada, vede due lupi. Non erano soli. Un altro avanza lungo la via, ’sfianca’ l’auto.

“Era lì, poco oltre il parabrezza, sembrava così grande”, le sue parole.

Ormai sono alle porte della città. E qualcuno prende coraggio, attraversa i cortili delle case al confine della campagna, dove terra e ghiaia dei vialetti si confondono un po’.

I ricercatori di Unife che studiano il lupo di pianura, un ritorno dopo anni di latitanza, sono andati nei giorni scorsi in via Sgarbata.

Detective della natura hanno misurato impronte, dato un occhiata a quel filmato. “Indubbiamente un lupo”, il sigillo della scienza. “I lupi – sostiene Guerzoni – sono molto protettivi nei confronti dei cuccioli. Possono creare danni agli allevamenti, aggredire animali da compagnia e da cortile. È necessario prendere le giuste precauzioni per poter fronteggiare la situazione, prima che si tramuti in un ‘allarme lupi’ a Ferrara. Chiediamo se in Regione sia già attivo un monitoraggio”. Tradotto, quanti sono? “C’è un sistema di indennizzo. A quanto ammonta il fondo, quali i tempi per il rimborso?”.

Guerzoni chiede risposte, il lupo fuori dalla finestra.