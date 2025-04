Lupi, incontro informativo

Come comportarsi in presenza del lupo. Il comune di Masi Torello, in collaborazione con la Polizia Provinciale, preso atto dei diversi avvistamenti, organizzerà un incontro informativo aperto a tutta la cittadinanza, dal titolo: "Presenza del lupo: come comportarsi", che si terrà questa sera alle 20.30, nella sede della Pro Loco di Masi San Giacomo, in via Ariosto 41.

Durante l’incontro Roberta Artioli, comandante della Polizia Provinciale, illustrerà ai partecipanti il comportamento del lupo, le ragioni del suo ritorno e le strategie migliori per una convivenza sicura. Saranno forniti consigli pratici su come comportarsi in caso di avvistamento e su quali misure adottare per proteggere il bestiame e le attività agricole. Inoltre, si parlerà anche delle specie invasive, come nutrie e colombacci.