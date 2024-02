Lupo, altri avvistamenti: "Colonie in espansione"

Si stanno moltiplicando gli avvistamenti di lupi nella nostra provincia. Dapprima si era salutato con favore il ritorno del predatore nella pianura ferrarese a distanza di oltre cinquant’anni, un primo nucleo sceso dall’Appennino bolognese che aveva trovato l’habitat adatto nell’oasi di Argenta. Nel Teatro dei Fluttuanti di Argenta era arrivato un noto ambientalista della celebre trasmissione Geo&Geo di Rai 3, per tranquillizzare l’opinione pubblica e demistificare le leggende su questo splendido predatore che vive da sempre nella nostra penisola. A distanza di due anni i lupi sembrano essersi moltiplicati, gli ultimi avvistamenti risalgono alla zona di Vigarano, Sant’Egidio, poi Gualdo, Cona e San Martino, mentre a Poggio Renatico l’altro giorno è stato trovato morto un giovane esemplare travolto da una macchina. Quindi non più solo nel Parco del Po, ma anche Alto Ferrarese. Un esemplare a Gualdo è stato visto con un pollo in bocca, quindi significa che i lupi si stanno spingendo anche a ridosso dei centri abitati. Un nucleo di lupi pare si sia insediato nelle Valli del Mezzano, questo spiega gli avvistamenti nella zona di Ostellato e di Portoverrara, nel Portuense, oltre all’Argentano. In questo caso Anita, proprio a ridosso del Mezzano. Cresce la preoccupazione, cui fa da cassa da risonanza il web.

Per questo è stata quanto mai opportuna l’iniziativa ospitata ieri sera a Ostellato, nella sala polivalente della biblioteca comunale ’Mario Soldati’, con la partecipazione di esperti. In sala Luca Giunti, guardiaparco in Val di Susa, biologo, naturalista ma soprattutto esperto di lupi; Wu Ming 1, scrittore e curatore di una collana editoriale specializzata in temi ambientali per la quale Giunti ha scritto ’Le conseguenze del ritorno’, sottinteso il lupo ovviamente; presente anche il sindaco di Ostellato, Elena Rossi, strenuo difensore del predatore dagli attacchi e dalle speculazioni sui social che si sono moltiplicate, anche a seguito delle tante apparizioni dell’animale, anche nel centro abitato. Giunti ha messo in guardia i presenti a non avvicinarsi, anche quando il lupo dimostrasse apparenti segnali di docilità, come pure è da evitare lasciare del cibo nei dintorni delle abitazioni, il predatore potrebbe interpretarlo con un’opportunità cui ricorrere sempre più sovente, si raggiungerebbe quindi l’effetto opposto a quello sperato. Altra raccomandazione riguarda gli animali da affezione, che nelle ore notturne andrebbero messi al sicuro. "I lupi stanno colonizzando la provincia di Ferrara – ha sottolineato Luca Giunti – la popolazione è in deciso incremento, va però precisato che come tutti i predatori nemmeno la metà dei cuccioli raggiunge l’età adulta". Riguardo alla potenziale pericolosità dei lupi, l’esperto ha rassicurato il numeroso uditorio: "I lupi hanno paura di noi – ha chiarito Giunti –, non sono pericolosi ma famelici e opportunisti. Soprattutto dal Cinquecento ai giorni nostri per loro non c’era così tanto cibo, non hanno alcun bisogno di cacciare l’uomo. Bisogna nutrire una sana diffidenza, non concedere confidenza e incoraggiarlo ad avvicinarsi ai centri abitanti lasciando del cibo. Un incidente, per quanto raro, potrebbe succedere, ma non da un branco, ma da un esemplare isolato che si sente minacciato". Wu Ming 1 ha evidenziato che l’arrivo del lupo è positivo per l’ambiente, svolge una funzione equilibratrice, mangia delle specie che con l’andare del tempo non avevano più predatori come daini e nutrie. Negli anni Settanta l’uomo aveva quasi sterminato la specie, poi con lo spopolamento delle montagne ma anche dei territori circostanti, sono scesi a colonizzare territori dispersi, come questo. I boschi stanno conquistando l’ambiente e con essi anche i lupi".