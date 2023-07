L’urlo dei metallurgici Protesta in prefettura "Crisi e posti persi Intervenga la politica"

di Federico Di Bisceglie

Il grido della metalmeccanica ferrarese echeggia in corso Ercole I d’Este. Davanti agli uffici della prefettura si radunano oltre un centinaio di manifestanti, sotto le bandiere dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil. Di lì a pochi minuti, l’incontro con il rappresentante del governo, Rinaldo Argentieri. "Serve l’idea di una politica industriale per il Paese e per il territorio" scandiscono i rappresentanti dei sindacati di categoria. Giovanni Verla, segretario della Fiom, si dice "soddisfatto" dell’incontro con Argentieri. "Il prefetto – spiega – si è dimostrato interessato alle nostre istanze e ha assicurato che si farà carico di portare ai tavoli ministeriali le questioni che abbiamo sollevato, con particolare riferimento al Petrolchimico e ai contenuti del Patto per il Clima e per il Lavoro-focus Ferrara". Sì, perché come spiega Verla a più riprese "se si vuole l’impresa della trasformazione, non si può marginalizzare quella di base rappresentata da un lato dalla metalmeccanica e dall’altro dalla chimica".

Lo sciopero ha una caratura nazionale. Ma si attaglia bene al nostro territorio che ha assistito, negli ultimi dieci anni, a un progressivo depauperamento del settore metalmeccanico. Senza considerare tutte le varie incognite che ancora si addensano sul futuro del Petrolchimico, a partire dall’accordo di fornitura tra Eni e Basell. "Nella nostra provincia – rimarca il segretario Fiom – abbiamo perso oltre quattromila posti di lavoro tra aziende che hanno chiuso definitivamente o imprese che hanno avviato un processo di profonda riorganizzazione". Da Copparo a Cento, passando per il Basso Ferrarese. Berco, che è passata ad avere 1.300 dipendenti partendo da oltre duemila di qualche anno fa. Vm, che si è ridotta a circa 400 addetti e la Fox Bompani "sul cui futuro non si hanno ancora certezze, benché sia in bilico il destino di un centinaio di famiglie". Questa situazione, nel nostro territorio, interviene in un contesto di particolare fragilità. Dal calo demografico alla mancanza di investimenti, finendo con l’alto tasso di abbandono scolastico che si concentra in particolare nella zona del Basso Ferrarese. "In un periodo come quello che sta vivendo il nostro settore – spiega il segretario di Fim-Cisl, Patrizio Marzola – occorrono delle risposte anche per gestire i processi di transizione che molte aziende hanno avviato. Per cui, ci deve essere attenzione da parte della politica anche sul piano degli ammortizzatori sociali, che siano il più possibile efficaci e adatti alle esigenze del nostro tessuto produttivo". A proposito di tessuto produttivo, secondo Marzola è fondamentale che "la politica si adoperi affinché le imprese non solo tornino a insediarsi in Italia, ma che tornino a insediarsi anche nel nostro territorio".

Promuovere una legislazione nazionale che fornisca una prospettiva, per lo meno di medio termine, al comparto metalmeccanico. È su questo che si concentra l’intervento di Daniele Valentini, segretario di Uilm. "Una regione come la nostra, a forte vocazione industriale, nonostante tutto sta vivendo un momento di crisi – scandisce il sindacalista –. In questo territorio, l’emorragia di posti di lavoro è stata del tutto evidente e piuttosto corposa. Anche la transizione, è un processo che va gestito, non subito. Le sorti della Vm, dovrebbero insegnare molto".