‘L’urlo’, voci, storie e immagini dall’inferno dei migranti-schiavi

Ritorna nella città estense ‘L’urlo’, la pellicola di Michelangelo Severgnini. L’appuntamento è per oggi alle ore 18 al cinema Apollo (via del Carbone 5). Un volenteroso gruppo di cittadini unendo le loro forze hanno organizzato la proiezione della pellicola che torna per la seconda volta nella sua vita in una sala cinematografica causa censura, ma lasciamo che siano le parole del regista ad introdurre il contesto: "Settecentomila migranti-schiavi bloccati da anni in Libia, senza poter andare avanti, senza poter tornare indietro, se non poche migliaia di loro ogni anno. È questo lo scenario raccontato dalle centinaia di persone in Libia con cui Michelangelo è potuto entrare in contatto attraverso un metodo basato sulla geolocalizzazione, a partire dall’estate 2018". ‘L’Urlo’ è la storia di questa avventura, "spesa tra il vano tentativo di rendere le voci dei migranti-schiavi in Libia protagoniste in Europa e il desiderio di svelare, centimetro dopo centimetro, i misteri libici". Ne esce un quadro sconvolgente. "L’Europa – prosegue – appoggia e finanzia i governi illegittimi di Tripoli in cambio di petrolio libico trafugato sottobanco, 40% ogni anno. Un imponente saccheggio possibile grazie all’impunità di cui godono le milizie sul campo. Quelle stesse milizie che, con il miraggio dell’Europa, hanno attratto con l’inganno i cosiddetti migranti africani in Libia e ora, una volta convertiti in schiavi, ne dispongono a loro piacimento. Le immagini girate dai telefonini dei ragazzi in Libia e i loro messaggi vocali si alternano con il viaggio dell’autore, verso il confine tra Tunisia e Libia, alla ricerca di una liberazione che tarda ad arrivare, nel silenzio del mondo".